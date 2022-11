VERMETTE, Normand



Normand est décédé le 24 novembre 2022, entouré des siens.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Goyer et son fils unique Gabriel (Kate). Il était le fils de feu Georges Vermette et feu Marie-Anne Fortier. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Michel (Diane Cyr), Francine (Gilles Roy), Claude (Suzanne Côté), Lise (Michel Clermont), Johanne (Gilbert Desjardins) et Denis (Manon Boucher); sa belle-mère Martine Charbonneau (feu Guy Goyer), sa belle-soeur France, ses beaux-frères : Jocelyn (feu Suzie Sauvé), Jean-Paul et Réjean (Danielle Éthier), ses neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et amis.Vivant avec la sclérose en plaques, Normand a fait preuve d'une grande force, de beaucoup de courage et d'une résilience hors du commun. Il est demeuré serein jusqu'à la fin.La famille recevra vos condoléances le vendredi, 2 décembre 2022 de 18h30 à 21h au :SAINT-EUSTACHE |Le samedi 3 décembre 2022, la famille vous accueillera directement à l'église de St-Eustache (123, rue St-Louis, St-Eustache, J7R 1X9) à 10h pour recevoir vos condoléances, suivi à 11 h d'une cérémonie pour lui rendre hommage au même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix.