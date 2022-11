CARRIÈRE DROUIN

Georgette



Au CISSME pavillon Honoré-Mercier, le 20 octobre 2022, est décédée Madame Georgette Carrière, à l'âge de 86 ans.Outre son époux Guy Drouin, la défunte laisse dans le deuil ses enfants : France (Jean Daigle), Marc (Janet McDerment), Rock (Linda Bolduc), Simon (Sonia Benoit), plusieurs petits-enfants et arrière- petits-enfants.Lui survivent également ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Madame Georgette Carrière Drouin recevra les condoléances le samedi 3 décembre 2022 à 13h auSAINT-HYACINTHE450-774-6417 |Une liturgie de la parole sera célébrée le jour même, à 15h, en la chapelle du Mausolée.