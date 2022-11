LABELLE, Carol



À Laval, le mercredi 16 novembre 2022, est décédé à l'âge de 65 ans, M. Carol Labelle.Retraité du service de l'expédition du Journal de Montréal, il laisse dans le deuil ses enfants, Vincent (Audrey) et Myriam (Arek), ses petites-filles: Mélodie, Aleksandra, Leana, son frère Serge (Marie-Josée), ses soeurs Louise, Sylvie (Marc) et Luce (Normand), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 décembre de 18h à 21h et le samedi 17 décembre de 9h à 13h au complexe funéraire :