LEDUC, Gaston



C'est avec le coeur lourd que nous vous informons du décès de monsieur Gaston Leduc, survenu le 25 octobre dernier, à Montréal.Il est parti rejoindre ses frères Jean-Pierre et Gilles et sa belle-soeur Colette Coulombe vers un repos bien mérité.Il laisse dans le deuil sa soeur Pierrette (Michel De Schutter) et sa belle-soeur Denise St-Jacques Leduc ainsi que ses neveux et nièces Benoit, Christine et Luc, Robert, Micheline et Diane, Yvan, Sarah-Liz et Gil-France. Gaston sera à tout jamais dans le coeur de sa famille et de ses amis.Des dons à la Fondation du CHUM seraient appréciés par la famille : https://fondationduchum.com.