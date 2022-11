LEFEBVRE, Roger

Le 4 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, nous a quittés monsieur Roger Lefebvre. Il est allé retrouver son grand amour, son épouse Anne Gadoury décédée en 2019, leur fils Jean-Louis (Murielle Charette), sa petite mère Thérèse Desgroseilliers, son père Eugène Lefebvre, sa soeur Juliette Rochefort ainsi que ses frères Lucien et Léo Lefebvre.Son départ laisse dans le deuil sa fille Manon, son gendre Robert Urèche, ses petits-enfants Jean-Robert Urèche (Catherine Coutu), Alexandre et Jean-Philippe Lefebvre, Marc-André Urèche (Janie Laplante), ses arrière-petites-filles Béatrice et Elisabeth Urèche, sa belle-soeur Lise Gadoury, son beau-frère Richard Gadoury (Denise Laniel), ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.Charmant, agréable et souriant, Roger faisait oublier combien il avait travaillé fort. Commençant très jeune comme garçon de ferme, il connut par la suite la vie difficile des chantiers. Débrouillard, avisé, meneur d'hommes apprécié, il fut rapidement promu contremaître et surintendant. Son sens des affaires et son goût du commerce l'amenèrent à son compte. Ainsi, vous avez pu le connaître dans les années 60-70 comme monsieur Ivanhoé du restaurant du même nom à Rivière-des-Prairies et plus tard comme le Capitaine pour les habitués du Marché aux Puces St-Eustache.Sa famille tient à remercier l'équipe du CHSLD de Repentigny (Deux-Rives) pour leurs soins et toutes les petites attentions qui ont adouci le quotidien du " gentil monsieur Lefebvre " et à exprimer leur gratitude à Sylvie Morin, leur bonne amie, pour son accompagnement chaleureux teinté de marques d'affection.La famille vous accueillera le dimanche 11 décembre 2022 à compter de 10h00 au complexe funéraire :Un hommage à sa vie aura lieu à 12h00 et sera suivi d'un goûter.