Comment aider ma mère à aller mieux?

Je suis la plus jeune d’une tribu de quatre filles qui ont été élevées par des parents de la classe moyenne pour qui les études étaient ce qui comptait le plus. Et ma mère, âgée de 70 ans, fait partie de cette cohorte de femmes qui choisissaient jadis de se sacrifier en consacrant leur vie à leur famille. Je suis arrivée comme une surprise, alors que ma mère avait déjà entamé sa quarantaine. C’est pourquoi mes sœurs ont dix, douze et quatorze ans de plus que moi.

Mes sœurs ont chacune leur famille, alors que moi j’ai quitté le nid l’année dernière seulement, à la fin de mes études. C’est donc dire que j’ai profité amplement de cette mère qui n’avait plus, à part mon père, que moi à s’occuper. Il m’est difficile de décrire combien elle fut bouleversée quand j’ai quitté la maison pour m’installer en appartement avec mon copain. Pas un jour ne s’est passé depuis, sans qu’elle me dise à quel point ce fut difficile pour elle d’accepter que son dernier bébé n’ait plus besoin d’elle.

Mon départ lui a pour ainsi dire coupé les ailes. Comme mon père, malgré son âge, s’occupe encore beaucoup de sa petite entreprise, elle passe ses grandes journées seule dans la maison à ruminer la platitude de sa vie. Une vie où le travail domestique la mobilise trop peu, de sorte qu’elle ne sait plus quoi faire de ses dix doigts.

Mon père a beau lui dire de sortir, de se faire des amies, elle ne veut rien entendre. Mes sœurs voient bien qu’elle n’en mène pas large, mais comme elles ont chacune leur maisonnée à s’occuper en plus d’un travail à plein temps, elles ne peuvent faire plus pour elle que de tenter de lui remonter le moral de temps en temps. Ce qui fait que l’obligation de l’appeler quotidiennement et de la visiter autant que je peux me retombe sur les épaules, et je trouve ça lourd.

J’ai tenté de la convaincre de prendre des cours de peinture puisqu’elle a du talent pour les arts, mais elle a refusé net, sous prétexte que rendue à son âge, elle allait faire rire d’elle. Mes pressions pour qu’elle s’adonne au bénévolat n’ont pas donné plus de résultats. Je ne sais plus quoi faire ni quoi lui dire pour la remonter et je me sens coupable. Que pourrais-je faire de plus pour la stimuler selon vous ? J’ai tellement peur qu’elle sombre dans la dépression et je ne me le pardonnerais pas.

Une fille quasiment devenue la mère de sa mère

Votre père là-dedans que fait-il ? Comment se fait-il que même en partageant son quotidien il ne soit pas au fait de l’état de sa femme ? Est-ce que leur relation aurait souffert du total dévouement de votre mère à ses filles ? Je comprends votre inquiétude, mais je vous rappelle que vous n’êtes pas responsable de cette femme, et que vous devriez voir à alerter votre père de l’état de sa femme.

Vous n’avez d’autre choix que de consacrer vos énergies à construire votre vie personnelle pour que votre mère prenne conscience que l’oiseau est sorti du nid, qu’il n’y reviendra pas, et que sa tâche à elle aujourd’hui consiste à se construire une vie personnelle attrayante pour continuer à donner le bon exemple à ses filles.

La vie de votre mère ne fait que suivre son cours normal. Le temps passe, les enfants grandissent, et les priorités des parents changent. Le passé est révolu et elle doit s’investir dans son adaptation personnelle à sa nouvelle vie de femme et d’épouse. Et en cela, votre père devrait jouer un rôle actif et non passif comme présentement. Quant à vous, continuez à pousser pour la réveiller à sa nouvelle réalité au lieu de persister à vous sentir coupable, ce que vous n’êtes pas.