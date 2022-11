COP15: une invitée encombrante pour le Salon du livre

Les rues qui entourent le Salon du livre de Montréal ont été barricadées pour la COP15, rendant l’accès au Palais des congrès difficile, voire intimidant.

• À lire aussi: De comédien à auteur

• À lire aussi: Salon du livre de Montréal: 7 activités pour les ados

• À lire aussi: La 45e édition du Salon du livre de Montréal

De plus en plus de clôtures sont installées aux alentours du Palais des congrès à l’approche de la COP15, le sommet de l’ONU sur la biodiversité qui doit réunir des milliers de personnes du 7 décembre au 19 décembre. Mais le bâtiment accueille pour l’instant le Salon du livre et les bibliophiles ont pu être surpris par ces mesures de sécurité.

Il ne faut toutefois pas renoncer à se rendre au Salon du livre, puisque seulement une des 10 entrées de l’établissement est bloquée aujourd’hui.

Par ailleurs, le Salon du livre est particulièrement facile d’accès en transport en commun.

« Le meilleur moyen de se rendre au Salon du livre, c’est par le métro. On arrive directement à la station Place-d’Armes et on n’a même pas besoin de sortir dehors, il y a un accès directement à l’intérieur, c’est la solution numéro un », a expliqué Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal.

Si le transport en commun n’est pas une option, pas de souci : des stationnements sont accessibles à proximité.

«Il y a du stationnement autour, il y a des stationnements à côté du Palais, mais comme c’est très populaire, ça se peut qu’il soit plein. Je recommande de venir à une station de métro de distance, se garer, prendre le métro et arriver directement à l’intérieur», a détaillé M. Gougeon.