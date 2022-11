Coupe du monde: l’Arabie saoudite retombe sur terre

Quelques jours après avoir surpris la planète soccer en venant à bout de l’Argentine, l’Arabie saoudite a été impuissante contre la Pologne, qui ont eu raison d’eux par la marque de 2 à 0, samedi, à la Coupe du monde du Qatar, à Al-Rayyan.

Il s’agit d’un dur retour sur terre après l’effervescence de la victoire de 2 à 1 contre la bande à Lionel Messi. Les Saoudiens ont bien paru encore une fois en ayant davantage la possession du ballon et en tirant plus que l’adversaire vers le filet adverse, mais sans succès.

«Je suis fier de ce qu'on a fait, et je ne pense pas qu'on soit fini. On est toujours là et on va se battre jusqu’à la dernière seconde de la Coupe du monde», a assuré en entrevue avec la télévision saoudienne le sélectionneur Hervé Renard.

L’Arabie saoudite a obtenu sa meilleure occasion juste avant la mi-temps. Après avoir consulté la reprise vidéo pour un contact dans la surface de réparation, l’arbitre a accordé un tir de pénalité. Or, le gardien Wojciech Szczesny s’est dressé devant la tentative de Salem Al-Dawsari.

Piotr Zielinski a ouvert le pointage à la 39e minute en profitant d’une puissante remise devant le filet de Robert Lewandowski. Laissé à l’abandon devant Mohammed Al-Owais, le milieu de terrain a inscrit le premier but polonais de ce Mondial.

«Le premier but et le “pénalty” sauvé nous ont mis dans l'ambiance, car c'était avant la pause. Il y avait du pouvoir dans cette équipe. Je suis très heureux que nous ayons réussi à gagner et c'est une victoire pleinement méritée», a mentionné l’entraîneur-chef Czeslaw Michniewicz.

Les émotions de Lewandowski

Lewandowski a inscrit l’un de ses grands buts à la 82e minute. L’attaquant du FC Barcelone a ouvert son compteur en Coupe du monde en volant le ballon au milieu de terrain Abdulellah Al-Malki avant de battre le gardien à bout portant. Le joueur de 34 ans s’est écroulé au sol en larmes, heureux d’avoir marqué à ce tournoi après de longues années d’attente.

Il s’agit du 77e but international du grand Polonais, qui a fait son entrée dans le top 10 de tous les temps. Il a notamment rejoint le légendaire Brésilien Pelé dans ce classement.

La Pologne est temporairement en tête du groupe C, en attendant le résultat du duel entre l’Argentine et le Mexique, plus tard samedi.

«Bien sûr, quatre points ne résolvent rien, mais je suis content que nous ayons marqué deux buts, a expliqué Michniewicz. Nous avons également eu de bonnes occasions d'ajouter au pointage. Bien sûr, l'adversaire a aussi eu ses chances, comme à chaque match.»