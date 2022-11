THIBAULT, Roland



Au Centre d'hébergement de Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville, le 22 novembre 2022, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédé monsieur Roland Thibault, conjoint de madame Huguette Vaillancourt. Il était le fils de feu madame Marie Dubé et de feu monsieur Augustin Thibault.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses quatre enfants: France (Mario Welsh), Sylvie (Claude Tétrault), Hélène (Serge Bouchard) et Jean (Kelly Jedrychowsky); ses 10 petits-enfants et leurs conjoints(es); ses 12 arrière-petits-enfants; son frère Noël (feu Rachel Lebel), ses soeurs Gemma (feu Roger Ouellet) et Cécile (feu Émilien Vaillancourt); ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Il est allé rejoindre ses frères Raynald (feu Rita Saindon) et Thomas l'ayant précédé.La famille recevra les condoléances le samedi 3 décembre 2022, à compter de 13h, à l'église paroissiale de St-Bruno (1668 rue Montarville), suivi des funérailles à 14h au même endroit.La famille désire remercier toute l'équipe du Centre d'hébergement de Montarville pour leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.