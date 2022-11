Des vedettes de livres au petit écran

Ils ont fait vibrer un nombre incalculable de lecteurs, mais ne sont pas rassasiés. Des héros de papier débarquent donc sur les plateaux de télé pour réclamer davantage d’attention. Et ils en obtiennent, car les plateformes numériques ont flairé l’odeur du succès. Voici des séries qui n’auraient jamais vu le jour sans de populaires livres.

La vérité sur l’affaire Harry Quebert

Photo courtoisie

Le primé auteur suisse Joël Dicker a eu la brillante idée de donner vie à l’écrivain Harry Quebert et de le placer dans une situation à rendre fou n’importe quel être humain. En effet, le personnage joué par Patrick Dempsey est accusé du meurtre d’une femme enterrée sur son terrain et disparue depuis 33 ans, avec qui il a déjà entretenu une liaison. Sa seule porte de sortie est la détermination sans bornes d’un ami convaincu de son innocence.

► 10 épisodes sur Tou.tv.

Bosch

Photo courtoisie

S’il y a un inspecteur de police aux États-Unis qui mérite d’avoir sa propre série, c’est Harry Bosch, la superstar de Michael Connelly. Troublé et privilégiant les « vieilles » méthodes d’enquête, ce résident de Los Angeles sait comment résoudre les meurtres les plus complexes. Il agit en solo, de la façon qui lui convient. En service ou à la maison, sa vie n’est pas de tout repos. Parlez-en à l’acteur Titus Welliver.

► 7 saisons sur Crave et Prime Video.

Petits secrets, grands mensonges

Photo courtoisie

Avant de nous quitter à Noël l’an dernier, Jean-Marc Vallée a réalisé la première saison de cette série dramatique encensée de toutes parts, lauréate de 8 Emmy Awards. Il a créé un univers riche et intrigant basé sur le roman de Liane Moriarty.

Les actrices de sa distribution cinq étoiles – Reese Witherspoon et Nicole Kidman en tête – ont accepté de poursuivre l’aventure, mais le Québécois a cédé sa place derrière la caméra pour agir simplement à titre de producteur exécutif.

► 2 saisons sur Crave.

Victor Lessard

Photo courtoisie

Ils ne sont qu’une poignée d’auteurs québécois à pouvoir se vanter d’avoir porté plus d’un de leurs livres au petit écran. Martin Michaud fait partie de ce groupe sélect. Ce projet devant les caméras, il le doit à sa grande vedette : Victor Lessard, prolifique enquêteur à la Section des crimes majeurs à Montréal. L’homme incarné par Patrice Robitaille est confronté à des tueurs aux pratiques sanglantes qui n’ont pas froid aux yeux. Par chance, sa coéquipière Jacinthe Taillon (Julie Le Breton) est là.

► 3 saisons sur Club illico.

Lupin

Photo courtoisie

C’est au début des années 1900 que le gentleman cambrioleur Arsène Lupin s’est présenté aux lecteurs. Plus de 100 ans ont passé, mais le héros de Maurice Leblanc est toujours une source d’inspiration. La preuve : il motive les actions d’Assane Diop, personnage joué par Omar Sy pour le succès français Lupin. Dans un univers qui conviendrait bien à Arsène, on suit un homme assoiffé de vengeance et prêt à voler un précieux collier exposé au Musée du Louvre. Pour se moquer des forces de l’ordre, le filou emprunte des trucs du pro.

► 2 saisons sur Netflix.