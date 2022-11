LESAGE (née RONDEAU)

Renée



Le 7 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Renée Rondeau, épouse de feu Jules Lesage.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne, Daniel (Anne-Marie), Sylvie et Johanne (Jacques), ses petits- enfants Pascale, Alexandre, Simon, Danny et Karine ainsi que ses arrière- petits-enfants Anthony, Aymeric, Ariane, Alex, Milan et Jay. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'Église de Saint-Matthieu-de- Beloeil le samedi 3 décembre 2022 dès 9h30. Les funérailles suivront à 10h30 le jour même.MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél.: (450) 467-4780 www.salondemers.com