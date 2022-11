FORTIN, Jean-Marie



Le 11 novembre 2022, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Jean-Marie Fortin, époux de feu dame Marie-Paule Demers, demeurant à Saint-Hubert. Il était le fils de feu dame Gertrude Boudreault et de feu monsieur Edgar Fortin.Il laisse dans le deuil sa fille Johanne (Guylain Côté), son fils Daniel (Annie Tétreault) et ses petits-enfants adorés : Emanuelle (Philip Beaulieu), Pascal, Lucas, Ève et Yoann.Il était le frère de : feu Alfred Fortin (feu Marie-Blanche Desbiens), feu Sr Thérèse, feu Stella (feu Jules Gaudreault), feu François (Gisèle Boudreault), Bernadette (feu Roland Lavoie), Gisèle (feu Lionel Plourde, Roger Morin), Madeleine (feu Jacques Bouchard), feu Martial (feu Chantal Gaudreault), Marcellin (Jeannette Rousseau), Solange (Claude Milliard) et Paula (Nolin Bélanger). Il laisse également tous les membres de la famille Demers, de nombreux neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 2 décembre 2022 de 11h à 14h30 à la :Les funérailles auront lieu à 15h à l'église Saint-Hubert, 5310 Chemin Chambly, Saint-Hubert.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.