GRILLI,Carolann



Carolann Grilli est décédée le 16 septembre 2022, à l'âge de 57 ans, à la résidence de ses parents à Piedmont, après plusieurs mois en soins palliatifs en raison d'un cancer généralisé, entourée de sa famille et de l'équipe médicale du CLSC.Elle laisse dans le deuil sa mère Odette Morin et son père Jacques Grilli, ses deux fils Laurent Dequoy (Catherine Lamanque), et Marc Antoine Dequoy (Victoria Routier), sa petite-fille Beatrice, ses soeurs Nathalie (Michel Croisetière) et Josée (Marc Andre Cloutier), ses neveux et nièces Maxime Noel de Tilly, Jonathan Noel de Tilly, Alexandre Croisetière, Philippe Croisetière, Elizabeth Cloutier et Sara Eve Cloutier ainsi que de nombreux cousins, cousines, tantes, oncles, amis(es) et le père de ses enfants Vincent Dequoy.Carolann était une femme passionnée dans tout ce qu'elle entreprenait. Bachelière en enseignement avec une maîtrise pour l'adaptation scolaire, elle enseigna de nombreuses années à des enfants et adolescents au Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Membre de l'union des artistes, elle fit du théâtre at aida également plusieurs femmes en tant que conseillère pour des produits de santé et bien-être. Que ce soit à travers sa profession, ses loisirs comme le golf et les arts ou encore dans ses retraites de méditation, Carolann était reconnue pour sa force, sa générosité, sa détermination, sa capacité de résilience et sa joie de vivre.Carolann avait le souhait d'aider le plus de gens possible et en ce sens, dans ses volontés, celle-ci fait la demande à sa famille et amis de faire un don à l'un des deux organismes ci-dessous qu'elle avait très à coeur, plutôt que d'acheter des fleurs pour ses funérailles.- Le Phare, Enfants et Familles https://phare-lighthouse.com/faire-un-don-Fondation québécoise du cancer https://fac.qc/fr/donnez/faites-un-donLes personnes qui souhaitent exprimer leur condoléances à la famille sont invités a une célébration de vie en présence des cendres le samedi 3 décembre 2022 de 11 h a 16 h, au :4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, MONTREAL, QUEBEC H3V 1E7Messe à 16:30 h à la chapelle du Centre funéraire Côte-des-Neiges, suivie d'une réception.