OUELLET, André



À Longueuil, le 21 novembre 2022, est décédé M. André Ouellet, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de Mme Louise David.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Martin et Sophie, ses petits-enfants Fanny Émilie et Marc-André, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que famille et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 décembre 2022, de 14h à 18h à laUne cérémonie sera célébrée à 18h, en la chapelle de la Résidence funéraire Saint-Hubert.