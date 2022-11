«Je suis fier d’être encore là » -Salvatore Adamo

« Je vais livrer les chansons auxquelles je dois tout », lance Salvatore Adamo lorsqu’on lui demande à quoi les Québécois peuvent s’attendre lors de sa tournée Adamo, c’est ma vie ! prévue au printemps 2023. Pour le chanteur de 79 ans, tout est dans un fin équilibre entre l’évolution dans la musique et les pièces du passé. Le Journal s’est entretenu avec cette légende vivante.

« Ce serait prétentieux de les écarter, explique Salvatore Adamo en parlant de ses chansons devenues cultes au fil des années (on pense notamment à C’est ma vie, Mes mains sur tes hanches et Vous permettez Monsieur). Mais j’aime bien aussi faire découvrir mon évolution. Je ne vis pas sur mon nuage. »

Bien de son temps

Le chanteur, né en Sicile et ayant récemment obtenu la nationalité belge, a connu le Québec en 1967, soit l’année de l’Expo.

« Nous avons senti une sympathie réciproque, explique l’artiste qui parle... six langues ! Il y a une bienveillance des personnes semblable à celle des Belges. À tel point, que je me suis demandé s’ils ne nous mettaient pas en boîte (rires). Je suis venu au Québec une douzaine de fois seulement, donc pas aussi souvent qu’espéré. »

Le chanteur pourra remédier à cela alors qu’il entreprendra une tournée du Québec en avril prochain pour nous offrir ses plus grands succès ; des pièces répertoriées dans un coffret de dix CD baptisé Salvatore Adamo 1962-1975, lancé un peu avant la pandémie.

Son désir de continuer à faire de la tournée, à presque 80 ans, s’explique aisément. « À la longue, la scène est l’endroit où on a l’impression d’exister le plus, confie le chanteur. On a l’impression de léviter à 15 mètres du sol. C’est chaque fois comme un petit miracle, on fait un pas sur scène et paf ! on retrouve l’énergie. »

Il faut dire que l’auteur-compositeur a commencé sa carrière avec la scène, avant même de faire des disques.

« Je pense que mon public a compris que je suis sincère et que je n’ai pas d’attitude sur scène, dit-il. La scène, c’est ma gymnastique, je fais même encore des pas de danse. »

Des albums et des tournées

L’artiste ayant reçu de nombreuses distinctions (officier de la Légion d’honneur, commandeur des Arts et des Lettres et officier de l’ordre de la Couronne) dit s’inspirer des maîtres comme Aznavour, Brel ou Bécaud, de manière naturelle sur scène.

« C’est inconscient et presque indéfinissable, explique le chanteur qui s’ennuie de l’Italie, son pays natal. C’est dans une intonation ou une mimique parfois qui vient de l’un ou de l’autre. Ce sont forcément des inspirations. »

Des inspirations, il en a aussi dans la chanson anglo-saxonne, alors qu’il fera paraître en janvier prochain un album d’adaptation de chansons anglaises : In French Please. Des pièces qu’il aurait aimé avoir écrites, avoue-t-il en citant les Bob Dylan et Neil Young, et qu’il a lui-même traduites pour l’occasion.

« La pandémie a été une longue patience, mais j’ai pu écrire. J’ai adapté 40 titres anglo-saxons pour en garder 14 sur l’album. J’ai beaucoup écrit, malgré la tristesse d’avoir dû annuler plusieurs concerts. »

Son prochain disque est d’ailleurs déjà prêt et le chanteur espère pouvoir le livrer à son public pour ses 80 ans qu’il célébrera le 1er novembre 2023.

« Je suis fier d’être encore là après 60 ans, admet l’artiste qui s’apprête à partir en tournée en Belgique et en France. Chaque disque, chaque tournée, il y avait quelque chose qui me disait que cela pourrait être la dernière. On ne peut pas prévoir un succès. Pouvoir durer malgré tout, je crois que j’ai gagné un concours de circonstances. Je compte sur mon entourage pour me dire quand ce sera le temps de partir. On va devoir me pousser (rires). »