Le Québec dans le monde: Américains recherchés...

Si la COVID semble réduire progressivement son empreinte sur la santé publique, on ne peut pas dire la même chose de son impact économique. Je ne parle pas ici de l’inflation galopante. Il s’agit plutôt de la quasi-disparition des touristes américains.

La semaine dernière, le Boston Globe publiait un reportage sur l’impact social et économique de la COVID sur les villages frontaliers entre le Québec et les États-Unis.

La municipalité de Stanstead se trouve à un jet de pierre de Derby Line, située au Vermont. La fermeture des frontières en 2020 a eu un effet dramatique sur la communauté des deux côtés de la frontière.

Malgré la levée des dernières restrictions le 1er octobre dernier, les Américains et les Canadiens se demandent si les choses reviendront un jour comme elles étaient. Bien que beaucoup soient optimistes quant au retour des routines prépandémiques, pour l’instant, on est loin d’une situation normale.

Captures d’écran tirée du site web du Times of Oman

Le journal cite des chiffres du bureau de la statistique en transport des États-Unis. Près de 330 000 personnes auraient traversé la frontière dans des véhicules de tourisme entre Stanstead et Derby Line, au cours de la période de janvier à août 2022.

C’est une baisse de 51 % comparativement à la même période en 2019, alors qu’il y avait eu environ 680 000 traversées.

Des données qui font peur

Ce mardi, The Detroit News publiait une analyse de Bloomberg qui donne froid dans le dos. L’article rapporte que le tourisme américain boude encore le Canada malgré la disparition des mesures de contrôle sanitaires. Un sondage nous apprend qu’en juin dernier, seulement 41 % des voyageurs américains ont déclaré qu’ils avaient prévu un voyage au Canada au cours des neuf prochains mois.

Captures d’écran tirée du site web du The Detroit News

Les États-Unis constituaient le principal marché touristique du Canada en 2019, avec 15 millions d’Américains en visite cette année-là. À la fin de 2021, on arrivait à peine à 45 000 ! Malgré le marché européen, nos voisins du Sud représentent 68 % de nos visiteurs internationaux et 49 % de nos dollars touristiques.

Bloomberg explique que l’ensemble de l’industrie touristique rapportait des revenus de 105 milliards $ ($ canadiens) en 2019 pour chuter à 63 milliards $ en 2021.

Marc Seguin, vice-président des politiques et des affaires gouvernementales à l’Association de l’industrie touristique du Canada, explique qu’il mise sur la baisse du dollar canadien, associée à la liberté de mouvement pour convaincre les Américains de se diriger vers le nord durant les prochains mois.

L’article souligne aussi la tenue de certains festivals et événements tels que MTLàTable et une exposition de Jean-Michel Basquiat qui se tiendra au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’en février.

On mise même sur le tourisme autochtone. On y cite le nouveau spectacle nocturne multimédia Onhwa’ Lumina, produit par Moment Factory qui emmène les visiteurs sur un sentier forestier interactif de près d’un kilomètre et qui raconte l’histoire de la nation Wendat, à Wendake, près de Québec.

C’est clair. Il y a encore bien du travail à faire.

Captures d’écran tirée du site web du Times of India

Source de l’intérêt pour le Québec

Journaux et web (51 pays identifiés)

Période du 19 au 25 novembre 2022

Mots clés : Montréal et Québec dans toutes les langues qui utilisent notre alphabet.

États-Unis 26,8 % France 13,8 % Royaume-Uni 10,6 % Belgique 6,4 % Mexique 4 %