Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Éric Caire, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

En niant le retard de déploiement de son Service québécois d’identité numérique, le ministre responsable a affirmé dans une entrevue que 30 000 éducatrices en garderie s’en servaient déjà. Or, son sous-ministre a dû le corriger. Seulement 40 utilisatrices testent présentement la première composante de l’identité numérique. Oups.

Marc Tanguay, PLQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Dur début pour le chef par intérim, qui n’a pas été en mesure de réintégrer Marie-Claude Nichols, expulsée cavalièrement du caucus. Il a aussi dégainé trop vite en affirmant que l’éthique était le « talon d’Achille » du gouvernement de la CAQ, alors que le rapport du Protecteur du citoyen sur l’utilisation d’un programme visait d’abord... un ancien ministre libéral.

Isabelle Charest, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

La responsable du Sport n’a pas lésiné à la suite de plusieurs allégations d’abus et de harcèlement contre un entraîneur de basketball. Elle a ordonné une enquête qui impliquera aussi les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il faut passer le message qu’en cas de gestes inacceptables, il ne sera plus possible de s’en tirer sans conséquences.

Simon Jolin-Barrette, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le ministre de la Justice ne peut pas accéder à la demande de la juge en chef d’ajouter 41 magistrats, sans service de plus aux citoyens, parce qu’ils ont décidé unilatéralement de siéger une journée sur deux. Mais attention, il y a obligation de résultat pour dénouer l’impasse.

En vrac

Souillé à jamais (BIS)

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Sol Zanetti, comme les autres élus solidaires, a prêté serment au roi, en privé, pour pouvoir être de la rentrée parlementaire. En 2018, il s’était dit « souillé à jamais » par cet exercice humiliant et dépassé. Lorsqu’on lui a rappelé ses propos, il a lâché : « Je préfère ne pas commenter encore. »

L’entente... vire au vinaigre

Photo courtoisie

Après la conclusion de l’entente pour le temps de parole et les budgets des partis d’opposition au Salon bleu, la chicane entre péquistes et solidaires s’est poursuivie sur les réseaux sociaux.

PSPP s’est plaint avec véhémence. « Ça suffit de casser du sucre sur mon dos », a répliqué le solidaire Alexandre Leduc.