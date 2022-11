Neige dans nos têtes

Les traditions changent et les rennes du père Noël le savent très bien. D’ailleurs, ils ont peur de se faire tirer, ils ne veulent pas passer par Longueuil, autrefois le paradis du chevreuil.

On ne prend plus de chance. Désormais, personne ne pourra s’asseoir sur les genoux du père Noël, la fée des étoiles sera dans une cage de verre et les familles riches auront de la salade. On ne saura jamais à quelle date précise on commence à se souhaiter « Joyeux Noël », mais on voit très bien, en ce petit samedi de fin novembre, qu’il n’y a pas que le vendredi qui est fou.

Alors, vos décisions importantes ont-elles été prises ? Ce sera où le 24 au soir et qui enchaînera avec sa dinde du 25 ? Chez qui le 31 à minuit et qui fermera la boucle avec les tourtières du 1er alors que nous serons tous brûlés ben raide ? Le vendredi est un leader, la folie annuelle est de retour avec sa musique, son arbre scintillant, sa grand-messe, ses barrages de police. Pas de masque cette année et Messenger tente d’étouffer l’industrie de la carte de Noël. Swigne la différente dans le coin de la boîte à bois parce qu’on n’a plus le droit à la baquaisse.

ET L’HALEINE

Cartes de crédit, priez pour nous par notre faute, notre très grande faute et comment seront vêtus les personnages de la crèche qui ne peut plus être chauffée au bois. Seulement l’haleine des beux à ,08 suggère Jean Pascal. Une chance que le Ti-Zézus est né à Bethléem parce qu’à La Prairie, c’est pas mal plus frisquet.

Les enfants savent très bien que le gros et sa bedaine ne passent pas dans une cheminée. Ils l’attendent par Amazon, Fedex ou UPS.

C’est l’heure solennelle. Joyeux Noël ! C’est moi qui l’ai dit le premier.

LE FOND DU 5E RANG

Claude Quenneville au sujet d’un athlète vers la fin : « Il était tellement lent qu’on l’a chronométré avec un calendrier. »

Instruction pour mettre dans votre poche les nouveaux billets de 20 $ avec la tête du roi Charles. Vous pliez le billet en deux et entrez ensuite les oreilles.

Je suis resté 10 minutes à saluer ma voisine jusqu’au moment où j’ai réalisé qu’elle lavait ses vitres.

Est-ce une coïncidence ? Claude Leduc a rencontré Justin Nadon. La pognez-vous ? Just’un adon. Ah bon !

L’Ukraine en 7.

Être mesurés pour jouer au volleyball. « En espérant que ça ne se rende jamais au hockey. » (Caufield)

Doit-on porter une perruque si on cale plus que notre chaloupe ?

Parole d’enfant : « J’aimerais ça être fort comme mon père, mais j’aime mieux être boss comme ma mère. »

Et pour une victoire, vaut mieux Qatar que jamais.

