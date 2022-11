Voyez les looks qui ne sont pas passés inaperçus aux American Music Awards 2022

C’est un véritable vent d’originalité qui soufflait sur le tapis noir de la 50e édition des American Music Awards. Alors que l’on a parfois l’habitude des looks manquant un brin de subtilité lors de cette grande fête de la musique, voilà que les stars ont marqué le changement avec nouveauté, une certaine sobriété et un stylisme efficace. Ainsi se sont enchaînés les silhouettes aux nouvelles proportions, les robes aux découpes atypiques, les imprimés surprenants, le tout faisant l’apologie du noir, contrastant parfois avec le blanc. La nouvelle vague de chanteuses arborait des créations de designers moins connus venant célébrer du coup un talent international. Passage en revue des looks marquants de cette soirée.

Dove Cameron et Tinashe ont toutes les deux craqué pour des looks de la collection Marc Jacobs, mais j’ai cependant un faible pour la composition stylistique de Dove qui reprend bien l’esthétisme grunge des années 1990, si actuel en ce moment.

Anitta était sublime vêtue de cette création scintillante de Mugler, qui réservait une surprise au dos !

Karrueche Tran a opté pour l’originalité en puisant cette tenue sculpturale noire de la collection Christian Siriano.

C’est la forme du cocon qui unit ces deux silhouettes pourtant bien différentes. Liza Koshy a choisi le look rock d’une matière bicolore matelassée et luisante avec cette veste Morfium alors que Muni Long a joué la carte de l’élégance en optant pour cette robe plissée Juana Martin.

Le voile qui enveloppe la rappeuse Latto habille en quelque sorte ce look corset dénudé de Dilara Findikoglu. De plus, les sandales transparentes allongent sa silhouette sans toutefois distraire le regard.

Gants de latex noir, robe imprimée léopard et coiffure au carré, Kelly Rowland n’a pas donné dans la demi-mesure avec ce look signé Nicolas Jebran.

Carrie Underwood a opté pour une robe rose très féminine ornée de franges pastel de la griffe Tony Ward.

Les gants sont l’accessoire du moment et ils sont la touche parfaite pour compléter la tenue Moonsori de la chanteuse Becky G.

Glissée dans cette combinaison cloutée The Blonds, Taylor Swift ne figure pas parmi les plus belles de la soirée, les plis à la taille déforment sa silhouette. Dommage !

L’expression « un look pour fouler le tapis rouge » prend tout son sens pour Machine Gun Kelly qui a fait allusion à l’aspect peu pratique de son complet de laine et néoprène mauve orné d’une multitude de pics signé Dolce & Gabbana quand venait le temps d’aller à la salle de bain.

C’est avec un large sourire que Roselyn Sanchez a arboré cette robe lourdement brodée de la designer indienne Faiguni Shane Peacock.