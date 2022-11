Nouveau suspense de Sylvie Payette: percer les secrets de La Joconde

Fascinée par l’histoire de l’art, le féminin sacré et l’égalité des genres, l’écrivaine et scénariste Sylvie Payette offre à ses lecteurs adultes un nouveau suspense cet automne. Dans Ce livre sera brûlé, ses fans retrouveront un duo inattendu lancé dans une quête où La Joconde et les anciens dieux égyptiens auront un rôle capital à jouer.

Ève, 42 ans, est professeur d’histoire de l’art et s’apprête à partir en voyage pendant une année sabbatique, sur les conseils de Pierre, son mentor. Son escapade prendra une direction qu’elle n’a pas du tout imaginée.

Après la mort mystérieuse de Pierre, le neveu de celui-ci, un homme séduisant prénommé Donovan, cogne à sa porte. Son oncle, la veille de son décès, lui avait adressé une lettre lui demandant de poursuivre ses recherches.

Donovan n’hésite pas une seconde à suivre Ève en Europe. Ils se lanceront tous les deux sur les traces du monde sacré et profane, visitant le Musée du Louvre, Carcassonne, étudiant différentes œuvres et tentant de percer leurs secrets. Des secrets qui remontent loin dans le temps. Le parcours est semé d’embûches... mais la romance est aussi au rendez-vous.

Recherches

Sylvie Payette revient donc au roman adulte après avoir conquis un vaste lectorat jeunesse avec ses séries à succès, Savannah, Nellie et Le serment.

«Le dernier, c’était Sous le vent, et ça fait un bon moment ! Ça fait 4, 5, 6 ans que je travaille sur ce roman, en parallèle, mais j’ai tellement de demandes en jeunesse!», s’exclame-t-elle en précisant que la série Nellie devait compter six tomes, mais que l’éditeur lui en a demandé trois de plus. La série Le serment lui a aussi demandé beaucoup de recherches.

«Dans Savannah, le tome 5, Aucun répit, se passe pendant la Renaissance et Savannah va visiter les châteaux de la Loire. Elle se retrouve au château d’Ambroise et Léonard de Vinci habitait près du château. Je faisais des fouilles, comme Savannah», dit Sylvie. En examinant La Joconde, elle a remarqué un détail étonnant, mais ne pouvait pas s’en servir en littérature jeunesse.

«Pendant toutes ces années, j’ai continué à chercher, à lire des livres, à vérifier des trucs, à parler avec des gens. Je voulais que ce livre ne sorte pas non plus de ce que j’écris normalement.»

«C’est mon écriture, avec des questions, l’envie d’amener les gens à fouiller, à en apprendre plus sur les cathares ou sur Isis, sur l’ancienne Égypte. Et en même temps, c’est une histoire et c’est une romance.»

Quelle est sa perception à elle de La Joconde, l’énigmatique tableau de Léonard de Vinci? «Je crois que de Vinci a cherché à recréer le masculin et le féminin. Jusqu’au dernier jour de sa vie, il a travaillé pour que chaque élément du tableau s’approche le plus possible de la beauté parfaite créée par Dieu, dans la nature. Il a cherché à créer cette unicité qui est un mariage parfait entre le masculin et le féminin. L’art dans toute sa magnificence.»

Sylvie Payette est scénariste et romancière.

Elle a aussi publié les séries jeunesse à succès Savannah, Nellie et Le serment.

Elle travaille présentement sur une nouvelle série.

Elle a un projet avec une maison de production pour la suite de Chambres en ville.

La série Nellie est maintenant disponible dans tous les pays francophones.

Les droits d’adaptation ont été achetés pour le cinéma et la télé pour les séries Nellie et Le serment.

EXTRAIT

«Tu sais, j’ai des étudiants qui se sont amusés à diviser La Joconde et à inverser les côtés, ai-je raconté. Ils l’ont découpée en huit et même en seize. Certains ont vu des lettres cachées, des détails étranges... Quand j’ai su que Pierre s’y intéressait, je t’avoue que c’est ce qui m’a refroidie. Cette œuvre a tellement été décortiquée que j’ai l’impression de l’avoir trop vue.»