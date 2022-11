Patinage artistique: Carolane Soucisse et Shane Firus dansent vers la septième place

En conclusion du dernier Grand Prix ISU de la saison, samedi, à Espoo, en Finlande, Carolane Soucisse et Shane Firus ont pris le septième rang de la compétition en danse sur glace avec une note de 103,25.

«Nous sommes très heureux. Nous avons eu de bonnes sensations sur la glace et nous avons eu l’impression que tout a été très rapide. Il y a encore du travail, mais nous sommes en confiance pour la suite», a indiqué Soucisse à Patinage Canada.

Le duo était provisoirement sixième après la danse rythmique, mais a perdu une place samedi après la danse libre.

Les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté les grands honneurs avec un total de 131,69 points. Ce sont les Américains Kaitlin Hawayek et Jean-Luc Baker (121,53) qui ont remporté l’argent. Les Finlandais Juulia Turkkla et Matthias Versluis (116,73) ont fait plaisir aux partisans locaux en mettant la main sur la médaille de bronze.

La finale des Grands Prix ISU aura lieu à Turin, en Italie, à compter du 11 décembre. Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek seront de la partie, tout comme Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen.