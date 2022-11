Agnès Martin-Lugand, une lectrice tardive qui lit maintenant beaucoup!

Présentement de passage à Montréal dans le cadre du Salon du livre, la romancière française Agnès Martin-Lugand partage avec nous ses principaux coups de cœur.

Vous pouvez nous parler du premier roman que vous avez littéralement adoré?

Moi, j’ai été une lectrice tardive. J’étais un peu réfractaire à ce qu’on nous faisait lire à l’école et du coup, j’ai commencé tard à lire. Mais le premier roman pour adultes que j’ai eu du plaisir à lire, c’est Fanfan d’Alexandre Jardin. Ce roman, il m’a remuée, il m’a fait rêver, il m’a fait réfléchir. J’ai été accro à cette folle histoire d’amour, qui m’a ensuite donné le goût de découvrir les autres livres d’Alexandre Jardin.

De tous les livres que vous avez lus, est-ce qu’il y en a un qui a joué un rôle à part dans votre vie?

Si je dois aujourd’hui faire un bilan de milieu de vie par rapport à ce que je suis, je dois parler de Cinq psychanalyses de Freud. J’ai mis du temps à aimer la littérature en tant que telle. Mais j’ai lu Freud à la fin du lycée et c’est ce qui m’a amenée à la psychologie. Ce livre représente quelque chose de particulier pour moi, parce que sans cette introduction à la psychanalyse, je ne serais pas allée en psychologie et je n’aurais pas écrit de romans.

Dernièrement, quel roman avez-vous lu avec beaucoup de plaisir?

Été après été d’Elin Hilderbrand. Cette histoire d’amour impossible, elle m’a embarquée très, très loin et m’a fait pleurer. [...] Oui, ils sont faits l’un pour l’autre, mais la vie en a décidé autrement... La construction du roman est vraiment merveilleuse, pour arriver en plus à une telle fin, terrible et belle en même temps.

Et juste avant c’était...

Les fureurs invisibles du cœur de John Boyne, qui raconte la vie de Cyril, un petit garçon qui a été adopté et qui va réaliser assez jeune son attirance pour les garçons dans une Irlande qui tolérait mal l’homosexualité... Je trouve toujours que John Boyne a une belle profondeur dans ses analyses et ce livre-ci m’a saisie.

Peu importe le genre ou l’année de publication, quels sont vos romans coups de cœur?

► Ces messieurs de Saint-Malo de Bernard Simiot. Je n’en parle pas seulement parce que je suis de Saint-Malo et que j’y vis. Pour moi, il représente tout ce que je recherche d’un roman historique : l’amour, la petite histoire dans la très grande histoire, la violence, l’aventure...

► Les Chronique de San Francisco d’Armistead Maupin. C’est merveilleux, l’histoire qui se déroule dans cette pension de famille du 28, Barbary Lane. Tous les personnages sont hauts en couleur, attachants. Et puis tout ce que j’ai découvert sur la communauté homosexuelle de San Francisco, sur l’arrivée du sida... C’est de la vraie série, quoi !

► Le goût du bonheur de Marie Laberge. Cette saga fait partie de celles que j’ai relues plusieurs fois. Et là encore, j’ai vibré chaque fois de la même manière. Je manque presque de mots pour en parler tellement j’ai adoré cette série.

► La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy. Douglas Kennedy fait partie de mes auteurs contemporains fétiches. Sa plume me séduit toujours. Il fallait donc que je choisisse un roman de lui, et j’ai choisi celui-là pour son histoire d’amour passionnelle et pour son beau portrait de femme.

Du côté des grands classiques, vous avez un favori?

Guerre et Paix de Tolstoï. J’ai découvert la littérature russe tard, en 2020, quand j’ai commencé à écrire La Datcha. Je me suis dit que je ne pouvais pas écrire un roman russe sans me confronter à la littérature russe. Ça a été un choc esthétique au niveau de la beauté de la langue et de la puissance du récit.

En ce moment, que lisez-vous?

L’homme-dé de Luke Rhinehart. C’est mon éditrice qui me l’a offert en me disant : «Tu vas voir, c’est choquant.» Cette histoire à contre-courant est tellement folle qu’elle est fantastique! Alors oui elle est provocante, même choquante par moments, et en même temps je ris, car l’auteur n’a pas peur de dire les choses. J’en suis au quart et j’adore!

Quel roman québécois comptez-vous bientôt découvrir?

J’attends de me trouver au Salon du livre de Montréal. J’ai envie de prendre le temps d’aller à la rencontre de la littérature québécoise. Je vais être dans l’endroit où il faut pour pouvoir le faire.

