Actualité des personnes proches aidantes

Le regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal a tenu, le 26 mai dernier, une journée de réflexion avec les personnes proches aidantes et les acteurs du milieu afin de réfléchir ensemble sur la situation actuelle et l’avenir souhaité.

Cette réflexion est d’autant plus essentielle sachant que les personnes proches aidantes de 15 ans et plus représentent un quart de la population du Québec, offrent 85 % des soins aux aînés à domicile, s’appauvrissent et s’épuisent. Le RAANM a travaillé avec des chercheuses universitaires pour faire le bilan de cette journée qui sera lancé le 25 octobre prochain. Nous en présentons des extraits :

« S’il faut d’abord mieux reconnaître les personnes proches aidantes, cet objectif s’inscrit dans un contexte plus large de valorisation de l’entraide, du lien social et de la communauté. Notre condition commune d’interdépendance nous place tous et chacun dans une situation potentielle de vulnérabilité, ce qui implique alors de changer le regard sociétal posé sur l’aide et le soin ».

« Les participants souhaitent avoir du temps de qualité (y compris avec les proches), ne pas se sentir constamment coupables, être respectés, combattre la solitude et avoir accès à des ressources et de la stabilité dans les services et soins ».

« Ils souhaitent des mesures générales favorables aux personnes proches aidantes telles que des milieux de travail adaptés avec reconnaissance officielle des qualités et compétences des personnes proches aidantes, flexibilité, vacances, et qui ne pénalisent pas l’avancement professionnel ; du transport adapté à leur réalité ; des possibilités de logement coopératif ; l’accessibilité universelle, pour ne nommer que celles-là. »

« Ils désirent des soins à domicile publics en quantité suffisante, de qualité, des services de stimulation cognitive et physique, et du soutien psychosocial. Les personnes proches aidantes souhaitent une simplification et uniformisation dans les services de santé et sociaux. Les personnes proches aidantes se demandent : Si je mets mes limites, qui va prendre le relais ? Finalement, les participantes se sont questionnées sur la portée de leur voix ».

C’est en ce sens, pour les raisons mentionnées ci-haut, que le RAANM demande aux partis politiques d’entendre et de répondre aux besoins des personnes proches aidantes. Le Regroupement des Aidantes et Aidants Naturels de Montréal est un organisme régional à but non lucratif fondé en 1992 qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des proches aidants, soit ceux et celles qui apportent soutien, qui dispensent des soins à un membre de leur famille, un ami ou un voisin (père, mère, conjoint...).

Nathalie Déziel, Directrice

Depuis toujours les proches aidants et proches aidantes sont les délaissés du système. Ils assument 85 % du travail auprès de leurs proches, mais doivent quêter le soutien à la petite semaine, en n’étant pas entendus plus souvent qu’autrement. Cela quand tout le monde sait ce qu’en coûterait à l’État québécois de prendre en charge les personnes dont ils et elles s’occupent au quotidien. Comme la force de frappe d’un regroupement comme le vôtre a plus de poids que cent démarches individuelles, souhaitons-nous que la province entière frappe enfin sur le même clou pour espérer être enfin entendue.