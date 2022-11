Conseils futés pour voyager pendant les Fêtes

Voyager avec des enfants ou un grand groupe peut être éprouvant, surtout pendant la période achalandée des Fêtes. Si un contrôle de sûreté sans stress à l’aéroport figure sur votre liste de cadeaux, ces conseils approuvés par les familles vous seront sûrement utiles.

Suivez les règles pour les bagages

- Si vous comptez transporter en cabine des produits pouvant être versés, pulvérisés ou tartinés, ils doivent être mis dans des contenants de 100 ml ou moins et tenir dans un sac transparent de 1 litre refermable; un par passager.

- Si vous voyagez avec un enfant de moins de deux ans, les articles comme les aliments pour bébés, le lait, la préparation pour nourrissons, l’eau et le jus sont exemptés de la restriction relative aux contenants de plus de 100 ml.

- Placez tous les liquides de façon à ce qu’ils puissent être facilement retirés des bagages de cabine afin d’être inspectés. De plus, la quantité totale de certaines poudres ou certains matériaux granulaires, comme la poudre pour bébés, est limitée à 350 ml ou moins dans les bagages de cabine.

- Les emballages de format familial, comme les bouteilles de crème solaire ou de shampooing de grande taille, vont dans les bagages enregistrés.

Prévoyez du temps

- Se rendre à l’aéroport longtemps à l’avance vous donnera assez de temps pour monter dans l’avion, même si vous avez besoin de manger une bouchée, d’aller aux toilettes, ou de plus de temps pour vous rendre à votre porte d’embarquement.

- Il est conseillé à tous les voyageurs d’arriver au moins deux heures à l’avance pour les vols intérieurs et trois heures à l’avance pour les vols transfrontaliers et internationaux.

Tenez-vous prêt pour le contrôle de sûreté

- Si vous possédez des articles de grande taille, comme les poussettes et les sièges d’auto, vérifiez si la voie réservée aux familles et aux personnes ayant des besoins spéciaux est disponible lorsque vous arrivez au point de contrôle de sûreté. Cette voie dispose d’équipement de contrôle qui facilite le contrôle des effets personnels de plus grande taille.

- Des agents et agentes de contrôle peuvent vous assister si vous avez besoin d’aide concernant vos effets personnels ou de plus de temps pour passer le point de contrôle.

- Veillez à ce que les membres de votre famille retirent leurs vêtements d’extérieur dont les manteaux, chapeaux, mitaines et écharpes, et qu’ils les placent dans les bacs de contrôle.

Pour de plus amples renseignements, consultez l’application mobile de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ou le site acsta.gc.ca.

Encart :

Les agences de voyages pour plus de sérénité

L’organisation d’un voyage rime souvent avec angoisse. Les agences de voyages peuvent vous aider lors de cette étape pour profiter pleinement du voyage. Cette option a de nombreux avantages :

· Gain de temps : Organiser son voyage demande du temps et de la recherche. Vous pourriez consacrer ce temps pour organiser votre départ pendant que l’agence vous prépare un séjour idéal.

· Conseils de qualité : Lorsqu’on voyage dans un pays, c’est pour le découvrir. Des professionnels vous proposeront des activités auxquels vous n’auriez pas pensé. De plus, ils vous indiqueront les règles et coutumes du pays pour passer un moment inoubliable.

· Esprit tranquille : Il peut être compliqué de gérer toutes les réservations et les problèmes inattendus avant ou pendant le voyage. Grâce à une compagnie de voyage, vous pourrez découvrir une nouvelle culture ou profiter de votre famille sans rencontrer de problème.