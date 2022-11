Canadiens Nordiques – La rivalité: Dale Hunter a encore des frissons

La série documentaire Canadiens Nordiques – La rivalité sera disponible sur la plateforme Vrai, à compter du 29 novembre. À l’approche du lancement, Le Journal publie un aperçu de l’œuvre avec des textes publiés aujourd’hui et demain.

Si les Nordiques ont fait le saut dans la Ligue nationale de hockey en 1979, ce n’est qu’en 1982 que la rivalité avec le Canadien a réellement pris naissance. Il suffisait que les deux équipes s’affrontent une première fois en séries éliminatoires.

« C’est là que la rivalité est devenue la rivalité », tranche Réjean Tremblay, coproducteur de la série documentaire.

Le club de Québec, qui n’avait jamais été considéré comme une menace auparavant, avait ainsi éliminé le Canadien grâce à un but de Dale Hunter, en prolongation, au cinquième et décisif match de la série de premier tour.

« Le but de Dale, ç’a été la consécration à propos de l’arrivée des Nordiques dans la Ligue nationale », vient résumer l’ancien entraîneur-chef Michel Bergeron, dans le premier épisode de la série Canadiens Nordiques – La rivalité.

« J’ai des frissons quand je repense aux partisans et à l’ambiance, dit pour sa part Hunter. Ce n’était pas le plus beau but de ma vie, mais ce fut un gros but. »