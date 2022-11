Lavaltrie: un livre écrit par des élèves du primaire pour le 350e anniversaire de la municipalité

Des enfants du primaire ont contribué de façon remarquée cette année aux activités entourant le 350e anniversaire de Lavaltrie, dans Lanaudière, en écrivant des contes inspirés de la municipalité.

Durant la dernière année scolaire, une centaine d'élèves de la 4e à la 6e année du primaire ont participé à des ateliers de création littéraire où ils ont été invités à rédiger des histoires mettant en scène leur quartier, ses lieux, et ses commerces. Au terme de l’exercice, une quinzaine de textes ont été retenus pour la réalisation du Recueil des petits de Lavaltrie lancé le mois dernier.

«C'est incroyable comme on reconnaît notre ville, à travers les yeux des enfants, leur imagination, leur regard. Constater leur sentiment d'appartenance et comment ils voient leur ville, c'est très intéressant, très touchant. Il y a même une histoire où apparait le maire, j'ai tellement ri», a dit le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, en entrevue.

L’idée d’un tel livre revient au comité des festivités du 350e de la municipalité. Le projet a été mené en collaboration avec l'auteure Pascale Richard, une résidente de Lavaltrie. Le Recueil des petits de Lavaltrie est disponible en format PDF sur le site internet de la Ville.

En plus des lieux et commerces comme la Maison des jeunes et le restaurant L'Oeufrier, plusieurs histoires écrites par les enfants mentionnent le Boisé du Chemin du Roy, que la municipalité transforme en forêt hantée chaque année à l’Halloween, ainsi que le parc Gérard-Lavallée, lieu de spectacles en plein air l'été et parc de glissades l'hiver. Le fleuve Saint-Laurent est omniprésent et on y rencontre des monstres et personnages imaginaires, comme un dragon, le diable, un monstre gluant ou une démone qui jette les enfants dans le fleuve.

«C'est un legs parmi les autres qu'on a voulu faire pour souligner cet important anniversaire. Ce n'est pas rien 350 ans, ça fait de Lavaltrie l'une des vieilles municipalités du Québec. C'est une grande fierté de voir où on est rendu», a souligné le maire Goulet.

En plus de ce projet littéraire, Lavaltrie a entre autres inauguré pour son 350e anniversaire une nouvelle place publique, la Place du 350e, tandis qu'une sculpture réalisée par Claude Des Rosiers et personnifiant l'architecte Victor Bourgeau, né à Lavaltrie, a été dévoilée devant l'église. L'artiste Stephen Pon, de Lavaltrie, a également réalisé une sculpture représentant un canot volant grandeur nature qui évoque la légende de la chasse-galerie, dont la version publiée par Honoré Beaugrand, vers 1900, se déroule à Lavaltrie.