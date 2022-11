Le Canada dépensera 2,3 milliards $ pour contrer la Chine

Le Canada dépensera quelque 2,3 milliards $ dans la région indopacifique dans le but d’augmenter ses dépenses militaires pour renforcer ses liens avec ses partenaires asiatiques et de contrer l’influence de la Chine.

Selon «Bloomberg», la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, publiera dimanche la stratégie indopacifique du gouvernement Trudeau.

La somme investie permettra d’augmenter la présence de la marine dans le secteur, en plus d’assurer la sécurité en matière de renseignements et de cybersécurité. L’objectif est d’ainsi permettre une coopération accrue avec les partenaires régionaux dans les mers de Chine orientale et méridionale.

Le document de la ministre qualifie d’ailleurs Pékin de «puissance mondiale de plus en plus perturbatrice». Le Canada souhaite se protéger contre toute forme d’ingérence étrangère. Il investira 750 millions de dollars canadiens dans des projets d'infrastructure durables dans l’espoir d’attirer d'autres capitaux des caisses de retraite canadiennes.

«En ce qui concerne la Chine, nous savons qu'il y a une bataille d'influence qui se déroule dans la région, a dit Mélanie Joly en entrevue à Bloomberg. Nous devons donc intensifier notre présence.»

«Pendant longtemps, nous nous sommes définis à travers la relation que nous entretenons avec l'Europe, a-t-elle ajouté. Il est temps de regarder vers le Pacifique.»

Lors des dernières années, le Canada a éprouvé de la difficulté à diversifier son économie qui dépend principalement des États-Unis et de la Chine comme principaux partenaires.

Selon Bloomberg, la proportion des exportations de marchandises est sensiblement la même depuis 1997 dans la région indopacifique avec un taux de près de 7%, contre 8,6% uniquement pour Pékin, dans la dernière année.