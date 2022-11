Montréal tout-terrain: Joints et huile Charlebois à la SQDC

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Le nom Charlebois et un logo psychédélique évoquant une chevelure en forme de boule, cela vous rappelle-t-il une légende de la chanson québécoise ?

En collaboration avec le fabricant PurCann Pharma de Québec, une compagnie de la famille Charlebois, lançait récemment une huile de cannabidiol (CBD) appelée Belle Âme, ainsi que des joints préroulés à forte teneur en CBD appelés Roudoux.

Ironiquement, les produits qui arborent le nom du chanteur d’Entr’deux joints comportent relativement peu de THC, la substance psychotrope qui fait « planer ».

Photo Pierre-Paul Poulin

Ce bas niveau de THC est voulu : les produits Charlebois misent davantage sur le CBD, une substance prisée surtout par une clientèle qui veut l’effet analgésique et relaxant sans la tête qui tourne.

Bref, ces produits ont pour vocation de soulager les bobos ou d’aider à faire dodo... et pas de « geler » l’esprit.

« Notre produit phare, c’est notre huile de CBD, pour enlever la douleur ou pour calmer, et qui n’a pas d’effet psychotrope », assure Victor Charlebois, le fils aîné du chanteur.

« Mon père a visité le laboratoire de PurCann Pharma à Québec, où l’huile de CBD 100 % naturelle est extraite, il endosse le produit et il consomme lui-même parfois de l’huile de CBD, tout comme ma mère à l’occasion, mais c’est moi qui porte ce projet depuis deux ans. »

C’est seulement à Victor, chez les Charlebois, que j’ai pu parler de cette présence en Société québécoise du cannabis (SQDC).

Visite en boutique

J’ai accompagné Victor Charlebois dans une SQDC de l’avenue du Mont-Royal Est.

Sur place, tous les flacons d’huile de cannabidiol Charlebois avaient déjà été vendus.

Il restait cependant des joints Charlebois, moins populaires.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« L’huile s’est bien vendue, mais pas les joints... parce que des joints à faible teneur en THC, ce n’est pas forcément ce que les gens recherchent, vous comprenez ? » nous explique une conseillère.

Un joint qui ne gèle pas, apparemment, ça ne séduit pas tout le monde !

« Ce sont vraiment des joints destinés à ceux qui préfèrent consommer leur CBD en le fumant plutôt que sous forme d’huile », nuance Victor Charlebois, qui dit avoir confiance que ce produit trouvera sa clientèle.

Une autre époque

« Je confirme que le CBD est une substance assez inoffensive qui n’altère pas l’esprit même si, comme tout médicament, ce n’est pas du bonbon », me dit le Dr Amnon Jacob Suissa, professeur associé à l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal, spécialiste des dépendances.

« Quiconque consomme déjà des médicaments devrait consulter son médecin avant de prendre du CBD », ajoute-t-il.

« J’ai assisté au spectacle de Charlebois à l’Olympia de Paris en 1973 et à la Saint-Jean-Baptiste au pied du mont Royal en 1975 et, à cette dernière occasion, il y avait une grande quantité de joints qui se fumaient illégalement ! » se souvient en riant le professeur.

Selon le Dr Suissa, ces produits Charlebois, désormais sur les tablettes d’une société d’État, témoignent que l’époque a bien changé.