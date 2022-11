Prigojine et la Russie après Poutine

Le chef mercenaire Evgueni Prigojine se prépare pour l’après-Poutine, selon Alfred Koch, un ancien vice-premier ministre de Boris Eltsine en exil.

Membre du cercle rapproché du maître du Kremlin, il est un ultra-nationaliste pur et dur. C’est porteur dans la Russie de 2022.

Prigojine a purgé une peine de 9 ans de prison dans les années 80 pour banditisme, vol et fraude pour ensuite prospérer dans la restauration à Saint-Pétersbourg où il s’est lié d’amitié avec Poutine, un habitué de son luxueux restaurant. Il a ensuite fondé diverses entreprises avant de créer le groupe Wagner avec Dmitri Outkine, un néonazi ex-lieutenant-colonel du GRU (service de renseignement militaire) qui lui aurait donné ce nom en hommage à Richard Wagner, le compositeur préféré d'Adolf Hitler.

Les mercenaires du groupe Wagner sont actifs dans des conflits, notamment en Ukraine, en Afrique et au Moyen-Orient où ils ont commis de multiples violations des droits de la personne et du droit international. En raison de ces exactions, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont sanctionné Prigojine et Outkine.

Prigojine a aidé Trump en 2016

Il a reconnu récemment s’être ingéré dans les présidentielles de 2016 en faveur de Donald Trump à l’aide de son officine de trolls «Internet Research Agency». Le FBI offre une récompense de 250 000 $ pour toute information menant à son arrestation.

Interrogé sur son immixtion dans les élections mi-mandat, il déclare : « Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer à le faire. Avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre ».

Aussi odieux que Poutine

En septembre 2022 une vidéo en ligne a montré Prigojine promettant la liberté à des détenus dans une prison russe s'ils s’enrôlent dans le groupe Wagner pour se battre en Ukraine. Ça peut mal finir pour les volontaires.

Le 13 novembre dernier, des images d’un homme tué à coup de massue sur la tête sont mises en ligne. Mercenaire du groupe Wagner, recruté en prison, il serait passé aux Ukrainiens avant d’être repris par les Russes. Les séquences horribles du meurtre sont accompagnées d’un commentaire de Prigojine : «Excellent travail de réalisation, cela se regarde d'une seule traite. J'espère qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. »

Ambitionne-t-il de prendre la place de Poutine ? Prigojine pourrait jouir du soutien de la même classe de « déplorables » russes que celle qui, aux États-Unis, voue un culte à Trump. Mais, il lui reste plusieurs obstacles majeurs à franchir pour le remplacer comme «Tsar de toutes les Russies».

Bloomberg News rapporte que le Kremlin est préoccupé par son influence croissante et par ses appels à des «répressions staliniennes urgentes» au sein de l'élite dirigeante où il suscite haines et convoitises. Et l’armée le déteste, comme des cadres des services secrets. Tombera-t-il, à son tour, d’une fenêtre comme d’autres hauts responsables russes dont on jugeait l’influence pernicieuse ?

Avec l’invasion fatidique de l’Ukraine, la Russie est entrée dans une nouvelle période tourmentée de sa tragique histoire.