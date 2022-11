Rien ne vaut l’accompagnement de Groupe Voyages Québec (GVQ), un créateur d’expériences uniques, qui fait de la satisfaction de ses clients une priorité depuis plus de 40 ans.

Les raisons de choisir les formules de voyages en circuits accompagnés sont nombreuses. L’une des premières qui viennent en tête est sans contredit leur simplicité. En effet, préparer un périple peut s’avérer une tâche fastidieuse. Et que dire des heures passées sur internet pour trouver l’hébergement, le moyen de transport, etc. qui concordent avec vos goûts et votre budget? Laissez les experts du voyage vous préparer le rêve de votre vie.

Grâce à la formule de circuits accompagnés de Groupe Voyages Québec, tout est réservé et planifié pour vous, sans mauvaises surprises et sans tracas. De plus, une fois sur place, vous bénéficiez de la présence rassurante et des nombreuses connaissances de vos guides francophones expérimentés. De vraies vacances, quoi!

Getty Images/iStockphoto

Autres avantages

Les forfaits de Groupe Voyages Québec sont en constante évolution et présentent des valeurs sûres et des particularités qui sortent des sentiers battus. Ils sont également une occasion de faire de belles rencontres avec des gens qui ont la même passion que vous. Quoi de plus agréable que de partager nos coups de cœur avec les autres?

Réservez tôt et épargnez!

C’est le moment de l’année où voyages et économies font bon ménage chez GVQ! Planifiez vos prochaines vacances de rêve en toute quiétude grâce à la promotion Réservez tôt. Ainsi, jusqu’au 2 décembre 2022, profitez de rabais avantageux allant jusqu’à 600 $ par couple sur plus de 140 circuits et croisières accompagnés. Faites vite!

gvq.ca