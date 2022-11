Soccer féminin : l’entraîneur des Carabins tire sa révérence

Après avoir mené son équipe au plus haut des sommets, l’entraîneur-chef de l’équipe féminine de soccer des Carabins, Kevin McConnell, a décidé de quitter son poste.

C’est ce qu’a annoncé l’Université de Montréal dimanche, 14 jours après la victoire du club en finale du championnat canadien.

McConnell œuvrait pour les Bleus depuis 19 ans et a été le pilote de la formation féminine pendant 18 saisons.

«C’est un peu comme si je quittais la maison, a-t-il dit dans un communiqué. Je suis ici depuis longtemps et je vais garder un nombre incalculable de précieux souvenirs. L’objectif, avant tout, c’était de créer de bonnes relations, et je crois que je peux dire mission accomplie.»

«Kevin a pris un programme très jeune et il l’a amené parmi les plus dominants au pays, a indiqué la directrice générale du CEPSUM et des Carabins, Manon Simard. C’est une personne discrète et dédiée qui avait réellement son équipe à cœur. Il a bâti une belle culture pour le soccer féminin, et nous voulons la conserver.»

Sous les ordres de McConnell, les Carabins ont remporté deux championnats universitaires canadiens, huit championnats du Réseau du sport étudiant du Québec et neuf titres de saison régulière. Ils ont aussi mis la main sur trois médailles d’argent et une de bronze à l’échelle nationale.

«Les deux titres nationaux, c’est un peu comme la cerise sur le sundae. L’atmosphère que l’on a créée depuis 2005, c’est ça la priorité. On a participé à cinq finales nationales et nous en avons remporté deux. Les trois que nous avons perdues, ça n’enlève absolument rien à ce que nous avons vécu. Il faut en être fier et réaliser la chance que nous avons», a exprimé McConnell.

C’est Nadège Akamse qui prend la relève par intérim. Cette dernière occupe les fonctions d’entraîneure adjointe avec les Carabins depuis 2013. Elle a également joué pour les Bleus de 2004 à 2010.