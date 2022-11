Un homme de 44 ans porté disparu à Trois-Rivières

La police de Trois-Rivières a déployé un poste de commandement, dimanche, dans l’espoir de retrouver un homme de 44 ans porté disparu depuis samedi à Trois-Rivières.

Pedro Eduardo Malpica Ramos aurait quitté le bar le Zénob du secteur centre-ville à pied, vers 2 h 15, dans la nuit de samedi alors qu’il se trouvait en état second, selon des témoins.

Des recherches préliminaires, effectuées samedi en après-midi par les patrouilleurs dans le secteur visé, n’ont toutefois pas permis de le localiser. Depuis dimanche matin, les pompiers de Trois-Rivières ont ratissé des berges du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice, à l’aide de leur embarcation nautique. De plus, un poste de commandement est actuellement déployé à proximité de l’endroit où il aurait été vu pour la dernière fois.

«Un gestionnaire en recherche terrestre de la DPTR [Direction de la police de Trois-Rivières], accompagné de patrouilleurs, supervise une deuxième phase de recherches sur le terrain. Des policiers s’affairent également à recenser les caméras de surveillances susceptibles d’avoir capté des images de l’événement», a indiqué la police par communiqué.

Pedro Eduaro Malpica Ramos mesure 1 m 70 et pèse environ 80 kg. Il a les cheveux mi-longs de couleur noire et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail coton ouaté foncé à manches longues, avec l’inscription à l’avant «Engagé pour un monde», des pantalons de couleur verte ainsi que des bottes Sorel, noires et blanches.

Toute personne pouvant fournir de l’information permettant de le localiser peut contacter le Service de police au (819) 691-2929 # 6.