7 nouvelles révélations intimes de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a annoncé qu’elle lancera un nouvel album en 2023. En entrevue exclusive sur Apple Music lundi, la chanteuse a fait de nombreuses révélations sur ses amours retrouvées avec son nouveau mari Ben Affleck, son nouvel album This is Me... Now - suite de l’album This is Me... Then, 20 ans plus tard - et la douleur de leur séparation de 2004. Voici 7 révélations tirées de cette entrevue.

L’amour de sa vie: Ben Affleck a toujours été l’homme de sa vie

« Il y a 20 ans, je suis tombé en amour de l’homme de ma vie, confie la diva de 53 ans. Je travaillais sur un album et je voulais capturer toute l’essence de ce moment de ma vie. Je n’ai pas refait d’album de ce genre depuis. »

Sa souffrance après leur séparation

« Ce fut mon plus gros chagrin d’amour de ma vie. J’avais l’impression que j’allais mourir, confie Jennifer Lopez en parlant de sa séparation d’avec Ben Affleck en janvier 2004. J’ai été dans tellement de douleur, pendant tellement d’années. Ma façon de survivre a été de me lancer dans le travail et de cacher ce côté de moi-même. Ma douleur a toujours été privée, cachée du monde. »

L’attention médiatique et public de l’époque a détruit leur couple: « L’énergie extérieure qui venait jusqu’à nous nous a détruits »

La superstar décrit comme un cirque injuste ce qu’elle a vécu lors de sa première relation ultramédiatisée avec Ben Affleck. « Toutefois, d’une manière étrange, cela nous a propulsés, chacun de notre côté. Nous sommes tous les deux passés en haute vitesse dans nos carrières respectives, mais pas ensemble. Nous avions besoin de nous prouver au monde. » Pour elle, le voyage à la découverte et l’amour d’elle-même aura duré 10 ans.

Ses enfants: « Mes enfants m’ont sauvé »

La chanteuse explique que le fait d’avoir des enfants l’a forcé à ne plus aller vers des relations destructives. « Ils m’ont fait réfléchir sur moi-même, dit celle qui s’est mariée en août dernier. Maintenant, je me demande : que vont-ils pensé de moi avant de prendre une décision. » Ses enfants la forcent à se dévoiler au monde tel qu’elle est vraiment.

Ses retrouvailles avec Ben Afflek 20 ans plus tard: « Ce fut immédiat! Nous savions! »

« Quand nous sommes revenus ensemble, nous sommes revenus dans la vie de l’autre au bon moment, raconte la chanteuse et actrice. Nous sommes très surs tous les deux. » Elle a confié que l’inscription « Not. Going. Anywhere. » gravée dans sa bague de fiançailles est un clin d’oeil à la signature de Ben dans les courriels qu’il lui envoyait lorsqu’ils sont revenus ensemble.

Son message d’amour au monde: « Si, comme moi à un certain moment, vous avez perdu espoir, presque laissé tomber : ne le faites pas! »

« Le vrai amour existe, certaines choses durent toujours, lance la nouvelle mariée. Et c’est réel. Je veux envoyer ce message au monde. Mais cela prend beaucoup de vulnérabilité. Maintenant, 20 ans plus tard, il y a une fin heureuse (rires). C’était le moment pour moi de refaire un album et capturer ce parfait moment de ma vie, car c’est encore mieux que la première fois! »

Son nouvel album This is Me... Now: « Ce nouvel album est moi, réuni avec l’homme de ma vie »

Ce premier album en 8 ans a d’abord fait peur à la chanteuse. Elle l’a finalement composé en deux mois ! « Quand je me sens bien, j’écris de la musique, raconte-t-elle. Quand il (Ben) est revenu dans ma vie, la même chose est arrivée que pour l’album d’il y a 20 ans : l’inspiration et les émotions! Cet album est moi qui dis : voici ce que je suis maintenant, réuni vingt ans plus tard avec l’homme de ma vie qui est mon plus grand admirateur et support. »