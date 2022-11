Box-office: départ en force pour 23 décembre

La magie de Noël a opéré au box-office pour le film 23 décembre. La comédie romantique écrite par l’auteure India Desjardins a effectué une entrée remarquée dans les salles de cinéma la fin de semaine dernière, en enregistrant le meilleur démarrage de l’année pour un film québécois.

Lancé vendredi dernier sur 77 écrans à travers la province, 23 décembre a récolté 250 745 $ au guichet pendant ses trois premiers jours à l’affiche, selon les chiffres compilés par le distributeur Immina Films. Il s’agit du meilleur départ pour un film québécois au box-office depuis la sortie du Guide de la famille parfaite, à l’été 2021.

«Je suis super content de ces résultats, a réagi Patrick Roy, d’Immina Films.

«Ça prouve qu’il y avait une demande [du public] pour un film de Noël québécois. Je pense que les gens attendaient cela et on constate que le bouche à oreille est bon. Les réactions sont super positives et les échos qu’on a des cinémas aussi. On a même vu sur les réseaux sociaux des témoignages de gens qui sont allés voir le film deux fois! Et ce qui est génial, c’est qu’on a un bon mois devant nous. C’est le genre de film que les gens vont vouloir aller voir en famille avant les Fêtes mais aussi pendant la semaine qui suit Noël.»

Construit comme un film choral, 23 décembre relate les péripéties de plusieurs personnages dont les destins s’entrecroisent, à la veille du réveillon de Noël. Réalisé par Miryam Bouchard (Mon cirque à moi), le long métrage réunit à l’écran Virginie Fortin, François Arnaud, Catherine Brunet, Stéphane Rousseau, Guylaine Tremblay, Michel Barrette et Bianca Gervais.

Avant la sortie en salle de 23 décembre, le meilleur démarrage de l’année pour un film québécois appartenait au thriller Confessions qui avait récolté 212 938 $ à son premier weekend à l’affiche, en juillet dernier.

Soulignons que l’équipe de 23 décembre a reçu une autre bonne nouvelle lundi matin : le film a été sélectionné en compétition au 26e Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez, qui aura lieu du 16 au 22 janvier prochain.