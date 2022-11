Canadiens Nordiques - La rivalité, dès maintenant sur Vrai

Vrai présente dès maintenant la série documentaire Canadiens Nordiques - La rivalité, produite par Fair-Play en collaboration avec Québecor Contenu et scénarisée par Réjean Tremblay et Mathias Brunet. Au moyen de plus de 10 000 archives, la série de huit épisodes d’une heure nous permet de découvrir des extraits de matchs ainsi que des témoignages de joueurs et d’entraîneurs.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est entouré de Nadège Pouyez, Québecor Contenu, Guy Villeneuve, Groupe Fair-Play, les scénaristes Réjean Tremblay et Mathias Brunet, ainsi que Yann Paquet, le vice-président, Québecor Contenu.

Les dirigeants de Québecor, Yann Paquet, Véronique Bussières, Denis Dubois, Véronique Dubois, Véronique Mercier et Louis-Philippe Neveu, sont fiers de présenter ce documentaire de huit épisodes.

Jean-Charles Lajoie est entouré des membres de son équipe Charles-Olivier Lajoie, gestionnaire médias sociaux, et Priscilla Bourgeois, coordonnatrice médias sociaux.

Robert Guindon, des Nordiques, l’ancien directeur des sports du Journal de Québec Claude Bédard et Michel Parizeau, des Nordiques, ont rencontré Dave Morissette.

Jocelyn Thibault et Lucien Deblois ont porté le chandail du Canadien et des Nordiques tandis que la dynamique Danielle Rainville a animé une tribune téléphonique à Québec et à Montréal.

La rivalité a touché toutes les régions du Québec. On voit ici l’ancien président du Canadien Ronald Corey et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Le barbier Menick et Raynald Brière, de RNC MEDIA, ont discuté avec Gilbert Delorme de sa carrière avec le Canadien et les Nordiques.

À écouter aussi Gilbert Delorme avec ses anecdotes en entrevue à l’émission de Mario Dumont diffusée chaque jour en direct 15 h 30 via QUB radio :

Jean Perron, qui a gagné la coupe Stanley avec le Canadien et qui a aussi dirigé les Nordiques, est en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et de Michel Bergeron, qui a marqué l’histoire des Nordiques.

Le débat entourant le but refusé d’Alain Côté, des Nordiques, est très pertinent dans le documentaire.

Julie Bertrand a appuyé son époux, Réjean Tremblay, tout au long de la préparation de cette histoire de rivalité.