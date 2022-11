Droit «d’être plate» au bureau: un ex-employé gagne sa cause

L’ex-employé d’une firme de consultants français a gagné en cour son droit «d’être plate au bureau», après avoir été injustement renvoyé en raison d’un refus de participer aux activités sociales après les heures de travail.

M. K. T., dont le nom n’a pas été rendu public dans les documents de la justice française, était un conseiller senior pour Cubik Partners, une organisation spécialisée en efficacité opérationnelle, a été congédié en 2015. La compagnie se spécialisant à offrir une approche «amusante et plaisante» à ses clients, elle avait organisé quelques activités sociales pour renforcer les liens de l’équipe.

Lorsque M. K. T. a refusé d'y participer, Cubik - qui accusait également l'ancien employé d'être carré et ennuyeux, difficile à travailler et peu à l'écoute – a fini par le renvoyer pour «insuffisance professionnelle» et parce qu'il lui manquait l'esprit d’entreprise.

Il a donc poursuivi la compagnie pour congédiement inadéquat, en soulignant que la compagnie et lui ne partageaient pas la même définition du plaisir et qu'il avait droit à «un comportement critique et à refuser la politique de l'entreprise fondée sur l'incitation à divers excès».

En lui donnant raison, la cour a ordonné la compagnie de payer 2500 euros à son ex-employé. Il a demandé une compensation supplémentaire de 461 000 euros, une demande que le juge a promis d’étudier plus tard.