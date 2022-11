Éducation : retour vers le futur

Il y a quelques mois, le ministre français de l’Éducation posait une véritable bombe en déclarant qu’il fallait revoir de fond en comble le système d’enseignement. Il fallait faire en sorte que tous puissent acquérir une formation de base qui soit acceptable.

Une grande revue faisait cette remarque d’apparence humoristique: «Désormais, on pourra, dans les écoles de France, apprendre à lire, à écrire et à compter.»

Quelque temps auparavant, une commission d’universitaires américains avait remis au Président un rapport incendiaire intitulé : The imperative for Education Reform. On y dénonçait le piètre niveau d’instruction des élèves du primaire et surtout du secondaire et le manque de discipline dans les écoles.

Chez nous

Au Québec, un mouvement semblable se dessine de plus en plus nettement.

Il n’est pas le fruit d’une volonté gouvernementale ou d’une mise en garde des milieux universitaires. Chez nous, le gouvernement pense d’abord aux conventions collectives et les universités, à leur financement.

Le mouvement est plutôt l’expression d’une prise de conscience de tous ceux qui s’intéressent de près à l’enseignement.

Ainsi, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) remet en question certaines orientations majeures de la réforme de l’éducation, qui dure maintenant depuis 20 ans. Son rapport sur La formation fondamentale et la qualité de l’éducation est peut-être passé inaperçu dans le grand public. Il n’en a pas moins amené le monde de l’éducation à se poser de sérieuses questions.

Il survient au moment où un vaste mouvement populaire vient de se mettre en branle. Il s’agit des fameux États généraux sur l’éducation, qui tiennent des rassemblements populaires dans les diverses régions depuis quelques mois déjà et qui auront leurs assises générales au printemps. L’intérêt inattendu soulevé par cette initiative indique qu’elle touche des problèmes bien réels, qui préoccupent l’ensemble de la population.

Corriger le système

Telle qu’elle se présente chez nous, la remise en question de notre système d’éducation n’a donc rien à voir avec un virage à droite ou à gauche et encore moins avec un retour en arrière.

Le bon sens nous indique que le moment est venu de nous poser la question la plus simple et aussi la plus impérieuse qui soit: «Où allons-nous?»

Non pas dans l’abstrait, ou de façon négative, mais bien concrètement et dans une optique tout à fait positive. Cette question revient en fait à se demander: «Quel doit être le prochain pas à faire, si l’on veut vraiment corriger ce qui doit l’être, pour aller de l’avant?»

Car le débat actuel chez nous, au-delà de certains intérêts particuliers, est nettement dominé par la préoccupation la plus honnête qui soit, celle de l’avenir que nous préparons pour notre jeunesse.

Cette chronique est un extrait d’un texte de Paul-Eugène Chabot publié en mars 1986 dans la Revue Notre-Dame.

Dans ce numéro sur l’école, j’aurais pu vous citer d’autres perles intemporelles, et le constat serait aussi frappant.

Nous jouons dans un remake du Jour de la marmotte.