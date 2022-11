Entretiens Jacques Cartier: pour une francophonie unie

Montréal, Québec, Sherbrooke et Ottawa accueillent ces jours-ci le sommet interdisciplinaire de la francophonie canado-française.

Réunissant des experts et des décideurs venus de part et d’autre de l’Atlantique, les Entretiens Jacques Cartier seront le théâtre de rencontres, conférences, ateliers et discussions pour les trois prochains jours, soit jusqu’au 30 novembre.

L’événement s’intéresse aux secteurs économique, scientifique, académique, culturel et institutionnel. En tout, plus de 170 intervenants issus de ces secteurs s’entretiendront dans les 21 conférences, discussions et tables rondes organisées.

Les forces et faiblesses à retenir pour la suite de la pandémie de COVID-19, les enjeux légaux et éthiques que représentent les nouvelles technologies, la relation directe entre l’économie et l’écoresponsabilité, et les méthodes à considérer afin d’atteindre des objectifs d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), seront notamment abordées au cours de ce sommet.

Les Entretiens Jacques Cartier se déroulent du 28 au 30 novembre un peu partout à Montréal, Québec, Sherbrooke et Ottawa, notamment sur différents campus universitaires, au Centre Phi, au Carrefour des arts et au Centre des congrès. La séance inaugurale a lieu ce lundi, à 15 h, et est ouverte au public.

Pour la programmation complète: https://entretiensjacquescartier.com/le-programme/