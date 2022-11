Un avertisseur de fumée et quelques bonnes pratiques peuvent faire toute la différence pour prévenir les risques d’incendie à la maison.

Les comportements humains sont en cause dans 85 % des incendies et les conséquences peuvent être considérables : en 2021, 76 % des incendies ont eu lieu dans des logements et on a déploré 10 décès de personnes de 50 ans et plus.