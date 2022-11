L’ambassadeur russe convoqué pour des tweets homophobes

L’ambassadeur russe au Canada a été convoqué par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly pour une succession de tweets homophobes publiés dans les derniers jours par le compte officiel de l’ambassade de Russie.

Après avoir été écartée une première fois, l’idée de convoquer l’ambassadeur Oleg Stepanov est devenue inévitable après plusieurs récidives, a-t-on confirmé lundi au bureau de la ministre.

«Encore une fois la Russie a choisi la propagande haineuse», avait déclaré vendredi dernier la directrice des communications de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

«Cela est absolument inacceptable et les Canadiens ne veulent pas de ça chez nous. Au Canada, on est libre d’aimer qui on veut.»

Tout a commencé le 24 novembre, lorsque le compte officiel de l’ambassade a publié un premier tweet avec déclarant que «la famille, c’est un homme et une femme avec des enfants». Le micromessage était accompagné d’une image du drapeau de la fierté affublé d’un signe rouge «interdit».

À ce jour, le tweet a reçu près de 60 000 «j’aime» et repartagé à plus de 30 000 reprises, mais a été largement condamné par des internautes aussi bien que par des ministres fédéraux.

La ministre des Sports, Pascale St-Onge, avait réagi en affirmant que «la propagande russe homophobe n'est pas bienvenue chez nous» que «le traitement des personnes LGBTQ2+ en Russie est une honte et une attaque contre les droits humains fondamentaux», par exemple.

Plus de détails à venir...