Les Produits du Québec: découvrez cette famille de marques de certification

Adhérer à une marque de certification reconnue peut apporter de la crédibilité à une entreprise. C’est en ce sens que les producteurs du Québec – qui offrent une grande variété de produits non alimentaires – peuvent désormais compter sur une nouvelle famille de marques de certification, Les Produits du Québec, qui s’inscrit comme un gage de confiance pour les consommateurs.

Un point de repère fiable

La famille de marques de certification Les Produits du Québec répond à un besoin précis dans le domaine non alimentaire – tout comme le fait les Aliments du Québec du côté alimentaire –, soit de permettre aux consommateurs souhaitant soutenir l’achat local de retrouver facilement les produits québécois, en ligne et en magasin, grâce aux logos qui agissent comme des points de repère et des gages de crédibilité.

Découvrez les trois marques de certification X

Plus de 30 000 produits vérifiés

À ce jour, plus de 30 000 produits ont été vérifiés. Voici donc quelques compagnies québécoises qui ont obtenu une marque de certification et qui peuvent afficher fièrement leur logo Les Produits du Québec.

Quelques marques québécoises adhérentes - Bateau bateau

- Poches & Fils

- La Fabrique de Matelas

- Moov Activewear - Groupe Souris Mini

- La Vie en Rose

- Les emballages PickPack

- Genacol - ATTITUDE

- Cascades

- Caribou

- Savons Prolav

Processus simple et rapide

Pour obtenir l’une des marques de certification Les Produits du Québec, il faut passer à travers un processus de vérification qui se veut rigoureux du côté organisationnel, mais simple et rapide pour les entreprises. L'équipe de vérification est disponible pour aider et diriger l'entreprise.

Le processus derrière la certification La demande d’adhésion en ligne: il suffit d’inscrire votre entreprise sur le site Web en soumettant vos produits avec les pièces justificatives qui y sont associées (il n’y a aucune limite de produits!) il suffit d’inscrire votre entreprise sur le site Web en soumettant vos produits avec les pièces justificatives qui y sont associées (il n’y a aucune limite de produits!) En savoir plus Processus de vérification rigoureux: un responsable de la conformité commencera le processus de vérification pour déterminer si chacun des produits est admissible à la marque de certification. un responsable de la conformité commencera le processus de vérification pour déterminer si chacun des produits est admissible à la marque de certification. En savoir plus

Qu’ils affichent le logo Produit du Québec, Fabriqué au Québec ou Conçu au Québec, recherchez les produits vérifiés faisant partie de la famille de marques de certification Les Produits du Québec – en magasin ou en ligne – pour favoriser l’achat local.