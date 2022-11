Les tensions montent entre les États-Unis et l’Iran

À moins de 24 heures d’un duel important entre l’Iran et les États-Unis, qui permettra à l’une des équipes d’accéder au tour suivant de la Coupe du monde, les tensions politiques entre les deux pays ont escaladé d’un cran, lundi.

• À lire aussi: Qatar 2022: la Coupe du monde de l'islamisme?

• À lire aussi: Un homme avec un drapeau arc-en-ciel saute sur le terrain en plein match

• À lire aussi: Coupe du monde: le Brésil qualifié

Dans une publication faite sur les réseaux sociaux de plusieurs organisations américaines, dont ceux de l’équipe nationale et de la Fédération de soccer des États-Unis, et retirée depuis, les gestionnaires de ces comptes ont publié le drapeau de l’Iran sans son emblème islamique, qui se situe au centre de celui-ci.

Ce geste avait d’abord été posé dans l’optique de démontrer l'appui de ces organisations envers les femmes qui militent présentement en Iran pour l’obtention de droits de l’homme, à la suite du meurtre de Mahsa Amini, alors âgée de 22 ans, qui était détenue par les autorités morales du pays.

«Nous n’avions aucune idée de ce que publiait la Fédération de soccer des États-Unis, ni le personnel, ni les joueurs n’avaient une idée de ce qui se passait», a d’abord lancé le gérant des Américains Gregg Berhalter, bombardé de questions sur le sujet, lui dont les propos ont été repris par le réseau ESPN.

AFP

«Notre concentration est entièrement sur le prochain match. Je ne veux pas sembler distant ou faire comme si je ne m’en souciais pas, mais les gars ont travaillé durement lors des quatre dernières années, nous avons seulement eu 72 heures entre le match contre l’Angleterre et celui contre l’Iran, et nous sommes simplement concentrés sur la façon de battre l’Iran et se rendre à la ronde éliminatoire de ce tournoi. Bien évidemment, nos pensées vont aux gens iraniens, mais notre attention est sur ce match.»

L’Iran n’a toutefois pas digéré cet affront et a même déposé une plainte auprès de la FIFA afin qu’il y ait des conséquences contre l’équipe américaine.

En surplus des commentaires de Klinsmann

Cet incident vient ainsi ajouter de l’huile sur le feu, quelques jours après les commentaires de l’ancien gérant de l’équipe américaine, Jurgen Klinsmann, au sujet de l’équipe iranienne.

Après la victoire de cette dernière contre le Pays de Galles, Klinsmann avait critiqué la façon de jouer des Iraniens et de leur instructeur Carlos Queiroz, citant que cela faisait partie de leur «culture» que de toujours quêter des appels à l’arbitre, en plus de constamment être dans les oreilles de leurs adversaires.

Klinsmann avait aussi reproché à Queiroz d’avoir été incapable de se qualifier avec la Colombie, avant d’échouer avec l’Égypte, pour finalement retourner avec l’Iran.

Le gérant de la sélection iranienne a toutefois assuré que toutes ces distractions n’allaient pas embêter le moins du monde son équipe pour son match décisif contre les États-Unis.

Un incident sur le terrain

Par ailleurs, le match entre le Portugal et l’Uruguay, lundi, a été interrompu quelques secondes lorsqu’un partisan a envahi la pelouse afin de porter plusieurs messages à l’endroit de certaines causes sociales.

L’homme en question portait un drapeau aux couleurs de l’arc-en-ciel, pour la communauté LGBTQ+. Il portait aussi un chandail sur lequel il était possible de lire «sauver l’Ukraine» sur le devant et «respect pour les femmes iraniennes» sur le dos.

Le manifestant a rapidement été intercepté par les autorités.