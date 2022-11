Les Tylenol arrivent sur les tablettes des pharmacies de Sherbrooke

Des pharmacies de Sherbrooke, en Estrie, ont commencé à recevoir, lundi, des commandes de médicaments pour enfants, pour remplir les tablettes vides depuis plusieurs semaines.

TVA Nouvelles est allé dans deux pharmacies de Sherbrooke, ce lundi. À ces deux endroits, des premières boîtes de Tylenol pour enfants avaient été reçues. Les quantités sont, toutefois, encore limitées. Les pharmaciens devront s’assurer de contrôler la vente de ces produits pharmaceutiques.

«On limite la quantité à un par client, et on garde peu de quantité sur les tablettes pour s’assurer que les gens ne partent pas avec des grandes quantités. On remplit les tablettes au fur et à mesure, deux ou trois exemplaires à la fois», a expliqué le pharmacien propriétaire, Allan Haddad, du Familiprix sur la rue King Est, à Sherbrooke.

L’Association québécoise des pharmaciens propriétaires recommande, par ailleurs, de limiter pour le moment les produits aux gens qui en ont réellement besoin. «On comprend que c’est inquiétant. Le “stock” continue à entrer. Ce qu’on voit en ce moment, ce n’est que le début des arrivages. La lumière au bout du tunnel, on la voit, c’est encourageant. [...] Patience, si vous n’en avez pas et que vous n’en avez pas besoin tout de suite, attendez encore un peu.»

D’autres commandes de Tylenol pour enfants devraient être reçues au cours des prochains jours. Au Québec, ce sont 250 000 bouteilles qui seront acheminées.