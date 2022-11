Martin St-Louis garde confiance en Allen malgré les succès de Montembeault

BROSSARD | Martin St-Louis a dérogé de sa propre philosophie en confirmant l’identité de son gardien partant la veille d’un match. Jake Allen renouera avec l’action pour la visite des Sharks de San Jose, mardi, au Centre Bell.

Questionné à savoir s’il avait jonglé avec la possibilité d’offrir un troisième départ d’affilée à Samuel Montembeault pour voir ce qu’il avait dans le ventre, St-Louis a offert une réponse catégorique.

« Sam avait mérité ses deux départs d’affilée. Il a donné deux très bons matchs. Mais comme je l’ai déjà dit, Jake est notre gardien numéro un et c’est lui qui jouera demain (mardi soir). »

Montembeault a poursuivi son bon travail en signant des victoires de 3 à 1 contre les Blue Jackets, mercredi, à Columbus, et de 3 à 2 en tirs de barrage, vendredi à Chicago.

« Ça va bien pour moi, a mentionné Montembeault. J’ai travaillé fort cet été pour arriver prêt au camp. J’avais parlé de constance comme principal défi pour moi. Je l’ai dit souvent, mais je veux continuer à offrir des rendements constants. »

« J’étais heureux de remporter mes deux matchs, a-t-il poursuivi. J’étais content de voir que l’entraîneur me faisait confiance pour deux rencontres d’affilée. »

Bien humble

À 26 ans, Montembeault a maintenant plus d’expérience. Il n’est plus un jeune loup qui aspire simplement à s’accrocher à une place dans la LNH. Il a aussi un contrat en poche à un seul volet pour cette saison et l’an prochain à un modeste salaire d’un million.

Mais malgré ses succès récents, l’ancien des Panthers de la Floride garde les deux bien sur terre.

« J’essaye de ne pas trop me casser la tête et j’ai la chance de jouer devant des coéquipiers qui font un très bon travail, a-t-il souligné. Ils bloquent plusieurs tirs et ils me facilitent la vie. Quand tes coéquipiers travaillent aussi fort, tu veux les aider à gagner des matchs. »

« J’aime aussi le jeu de nos jeunes défenseurs, ils jouent du bon hockey. Je le vois probablement un peu plus puisque je joue pratiquement toujours le deuxième match d’une série de deux matchs en deux soirs. Ils restent les mêmes défenseurs. »

Des chiffres différents

Allen reste le numéro un aux yeux de St-Louis et de la direction de l’équipe. Le gardien de 32 ans a paraphé le 1er octobre dernier une prolongation de contrat de deux ans et 7,7 millions (3,85 millions par année).

Le Tricolore lui offrira donc toutes les chances de rebondir. Mais sur le strict plan des statistiques, Montembeault a l’avantage depuis le début de l’année. Le Québécois a une moyenne de 2,48 et un taux d’efficacité de ,924, comparativement à 3,61 et ,891 pour le Néo-Brunswickois.

Allen a toutefois perdu un match de 7 à 2 contre les Sabres, une dégelée qui a contribué à gonfler ses statistiques.

Au mois de novembre, les chiffres parlent encore plus. Parmi les gardiens qui ont joué un minimum de cinq matchs, Allen se retrouve au 46e rang sur 50 hommes masqués répertoriés avec un taux d’efficacité de ,877. Montembeault, quant à lui, occupe le 13e rang avec un dossier de ,919.