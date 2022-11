Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du mardi 29 novembre qui valent le détour.

Hockey : Canadien de Montréal c. Sharks de San Jose

Le Canadien de Montréal ne gagnera peut-être pas la coupe Stanley en 2022-2023, mais les hommes de Martin St-Louis offre un spectacle haut en couleur à ses partisans lorsqu’ils jouent au Centre Bell. Le CH marque en moyenne 3,36 buts par duel dans son amphithéâtre et en accorde 3,91, pour une moyenne de 7,27 buts par match dans la Belle Province. Jake Allen, qui sera devant le filet des siens, n’a pas permis moins de quatre buts depuis le 8 novembre, soit une séquence de quatre duels. Les Sharks de San Jose, eux, ont eu un lent départ, mais leurs matchs laissent place à plus de buts par les temps qui courent. En 13 matchs au mois de novembre, 10 d’entre eux ont vu au moins sept filets être marqués.

Prédiction : Plus de 6,5 buts – 2,20

Soccer : Pays-Bas c. Qatar

Les Pays-Bas sont arrivés à la Coupe du monde avec l’une des meilleures et plus onéreuses lignes défensives. Cette dernière a adéquatement répondu à l’appel en ne permettant qu’un but. Cependant, le pays européen éprouve plus de difficultés à l’autre bout du terrain, où il n’a touché la cible que trois fois sur quatre tirs cadrés, en deux matchs. Un point sera suffisant aux Pays-Bas pour assurer sa qualification au tour suivant. Pour sa part, le Qatar est déjà éliminé mathématiquement et en danger de devenir le premier pays hôte de l’histoire de la Coupe du monde à conclure la phase de groupes avec trois défaites, après avoir essuyé des revers à chacun de ses deux premiers essais. Le Qatar ne compte d’ailleurs que deux tirs sur le filet en autant de matchs, comptant un maigre but à sa fiche.

Prédiction : Est-ce que les deux équipes marqueront au moins un but? «Non» - 1,50

Hockey : Kings de Los Angeles c. Kraken de Seattle

Les Kings de Los Angeles traversent une séquence plutôt difficile. À leurs cinq derniers matchs, la formation californienne a plié l’échine quatre fois, dont lors des deux matchs au Crypto.com Arena. Le Kraken de Seattle, lui, profite d’une séquence de cinq victoires, sa deuxième en très peu de temps, si bien qu’il a gagné 10 de ses 12 derniers matchs. Le Kraken a aussi triomphé lors des deux premiers duels de la saison entre les deux formations.

Prédiction : Victoire du Kraken – 1,95