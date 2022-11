Un lanceur d’alerte reçoit 20 millions $ US

Le gendarme américain de la bourse a versé aujourd'hui 20 millions de dollars à un lanceur d'alerte qui a fourni « des informations nouvelles et essentielles qui ont conduit au succès d'une action en justice ».

La Securities and Exchange Commission (SEC) considère que le lanceur d'alerte « a joué un rôle crucial dans le succès final de la procédure d'application », sans toutefois préciser de quelle entreprise il s’agit, afin de protéger l'identité du lanceur d'alerte.

« Les dénonciateurs peuvent aider à faire avancer les enquêtes existantes de manière significative lorsque leurs informations permettent à l'agence d'économiser du temps et des ressources, et lorsque leurs contributions permettent au personnel de la SEC de mieux comprendre les problèmes complexes », affirme Creola Kelly, chef du bureau du lanceur d'alerte de la SEC dans un communiqué publié aujourd’hui.

Les paiements aux dénonciateurs sont faits à partir d'un fonds de protection des investisseurs, créé par le Congrès américain et entièrement financé par des sanctions financières versées à la SEC par les contrevenants aux lois sur les valeurs mobilières.

Les dénonciateurs peuvent être éligibles à une récompense allant de 10 à 30 % de l'argent collecté lorsque les sanctions dépassent 1 million de dollars.

Jusqu’à 114 millions $ pour un bon tuyau

Depuis 2012, la SEC a décerné plus de 1,3 milliard de dollars en récompenses aux lanceurs d'alerte. Au cours de l'exercice 2021 seulement, la SEC a accordé 564 millions de dollars à 108 lanceurs d'alerte, à la fois le montant le plus élevé et le plus grand nombre de personnes récompensées au cours d'un seul exercice, selon la firme d’avocats Zuckerman Law aux États-Unis.

Les plus grands montants octroyés à des lanceurs d'alerte à ce jour par la SEC sont 114 millions (22 octobre 2020) et 110 millions de dollars (15 septembre 2021).