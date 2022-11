Une «accro» des coupons-rabais souhaite donner des centaines de denrées

Une jeune femme de Saguenay passionnée des coupons-rabais s’apprête à remettre des centaines de denrées aux gens dans le besoin pour le temps des Fêtes.

C’est la quatrième année qu’Amélie Grégoire se donne ce défi personnel. Elle met de deux à trois heures par jour à dénicher les rabais et les coupons afin d’acheter le plus de denrées possible pour Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle passe au moins une journée complète à magasiner toutes les semaines depuis la fin du mois de septembre : selon ses dires, les marchandises acquises représentent environ 14 000 $ et ses achats ne sont pas terminés.

«C’est juste une question d’aider. J’ai toujours été une personne généreuse, donc c’est vraiment naturel pour moi. Ça fait neuf ans que je fais du "couponning", j’ai toujours aidé mon entourage et fait des paniers de Noël. En le donnant à un organisme, je sais qu’ils vont le séparer de manière équitable et le remettre aux personnes dans le besoin», a-t-elle expliqué.

L’inflation rend plus difficile la trouvaille de bonnes aubaines, a-t-elle constaté. Toutefois, elle peut compter sur la générosité de plusieurs commanditaires qui offrent des prix de toutes sortes. L’adepte des coupons vend des billets de tirage dans son entourage pour faire gonfler le montant de ses emplettes. Elle sollicite aussi les grandes entreprises pour obtenir des coupons de réduction.

Un don précieux

En plus de la nourriture, la Saguenéenne fait l’achat d'une variété d’articles qui sont utiles au quotidien. «Moisson Saguenay m’a dit cette année qu’il manquait de produits d’hygiène personnelle, alors j’ai acheté une centaine de shampoings, des produits ménagers, du chasse-moustiques et du lait de bébé. Ce sont des produits plus dispendieux.»

Chez Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’initiative d’Amélie Grégoire est plus que bienvenue. «Ses dons sont vraiment appréciés chaque année. Les gens nous donnent plus souvent des denrées non périssables, mais pour les produits d’hygiène personnelle, la population n’est pas toujours au courant que ça fait partie de nos besoins aussi», a dit Yanick Soumis, le directeur général de l’organisme. Cet apport est d’autant plus significatif au moment où les citoyens sont moins nombreux à donner dans le contexte de l‘inflation.

La «couponneuse» remettra son don le 16 décembre prochain et invite les citoyens qui le peuvent à l’encourager pour faire grimper la tonne de denrées qu’elle compte offrir.