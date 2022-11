Victoriaville : 35 spectacles à offrir en cadeau pour profiter de la culture toute l’année

À l’occasion du temps des Fêtes, l’espace culturel de Victoriaville Le Carré 150 vous propose 35 idées de sorties culturelles à offrir à votre entourage (ou à vous-même !), pour retrouver le plaisir des spectacles en présentiel.

Différents forfaits sont offerts afin de planifier des moments de qualité avec vos proches toute l’année. Humour, musique, danse contemporaine, cirque... il y en a pour tous les goûts, à des prix accessibles !

Jusqu’au 24 décembre, Le Carré 150 décline sa programmation à travers trois types de forfaits. Tout d’abord, les Forfaits festifs à la carte vous permettent de créer un duo de spectacles pour 75 $ ou encore un trio pour 99 $ parmi une large sélection, avec des rabais de 20 % à 40 % sur le prix régulier.

Ensuite, à l’achat d’un billet pour l’un de ces deux spectacles : Nicole – Les chansons d’une vie ou La Corriveau, le second billet est à 50 %.

Enfin, le forfait « On sort en famille » offre deux spectacles pour 40 $, à choisir dans chacune des deux catégories proposées.

35 spectacles variés... pour des souvenirs à l’année !

Pour rire un bon coup

Mettez votre cerveau à « off » le temps d’une soirée grâce aux spectacles d’humour de Rachid Badouri, Philippe Laprise, Phil Roy, Virginie Fortin, Jo Cormier, les invités du Comédie Star, Mariana Mazza, Pierre-Luc Pomerleau, Dominic Paquet, PA Méthot, Christian Bégin, Guy Nantel et Jérémy Demay.

Pour voyager dans le temps

Replongez dans vos souvenirs grâce au spectacle de Nicole – Les chansons d’une vie: Marie-Élaine Thibert, Marie Michèle Desrosiers et Annie Blanchard rendent hommage aux grands succès de Nicole Martin. Quant à lui, le théâtre musical La Corriveau - La soif des corbeaux revisite l’une des légendes les plus marquantes du Québec.

Pour les mélomanes

Laissez-vous emporter par le rythme et les sonorités de la musique avec la Compagnie Créole, Louis-Jean Cormier, Martine St-Clair, Joe Bocan Marie Carmen et Marie Denise Pelletier, Krystel et Éloi de Star Académie, Richard Abel accompagné de Claudette Dion, ainsi que l’hommage à Phil Collins et Genesis de Martin Levac. La musique classique n’est pas non plus en reste avec le spectacle Canzone di notte , mettant en vedette la soprano Marianne Lambert et la harpiste Valérie Milot, qui offriront les airs de Rossini, Donizetti, Bellini, Sgambati, Mozart et Schubert.

Pour se faire raconter des histoires

Les spectacles de danse et de théâtre ont une place de choix au Carré 150. On y retrouve ainsi le récit documentaire Rose et la machine avec Julie Le Breton, mais aussi le classique de Michel Tremblay Le vrai monde? et la pièce Le loup de Nathalie Doummar. Du côté de la danse, PPS Danse présente sa nouvelle production Perles et la compagnie Yvann Alexandre offre au public sa dernière création.

Pour la famille

Deux représentations de cirque accessibles dès l’âge de 4 ans sont offertes : Département des retours et Octave. Deux pièces de théâtre jeunesse donnent la chance de vivre des émotions ensemble : Lou dans la nuit, qui s’adresse aux 5 à 8 ans et parle des petites frayeurs que vit Lou la nuit, et Mononk Jules, un théâtre-documentaire pour les 15 ans et plus qui retrace l’histoire méconnue des autochtones du 20e siècle, sous forme de conte. Du côté de la musique, Bleu Jeans Bleu, Ludovick Bourgeois et Les Trois Accords peuvent assurément plaire à chacun des membres de la famille !

Une expérience bonifiée

Pour vivre une expérience complète, agrémentez votre sortie dans l’un des restaurants partenaires, situés à quelques pas de l’espace culturel. Lors de votre visite, vous pouvez également parcourir l’exposition en cours au Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger, située au sein même du Carré 150. Enfin, pour vous détendre une heure avant le spectacle, le Lounge Laurier de la salle Les-frères-Lemaire, ainsi que le bar du cabaret Guy-Aubert vous attendent.

Envie de renouer avec la culture ? Visitez Le Carré 150 pour en apprendre davantage sur les spectacles offerts et pour découvrir tous les détails sur les forfaits des Fêtes!