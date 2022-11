Voici une idée de cadeau pratique et écologique qui pourrait sauver des vies

Avec l’arrivée de l’hiver et du temps des Fêtes, le nombre d'incidents impliquant le feu dans les appartements et les maisons augmente considérablement. Pour assurer la sécurité de tous, offrez ce produit non toxique et sans dégât à vos proches.

Vous portez une attention particulière à choisir des produits pratiques lorsque vous magasinez vos cadeaux des Fêtes? L’extincteur à mousse en aérosol Reinoldmax, fabriqué en Lituanie et distribué par Eco Sécurica Inc. au Québec, représente la suggestion parfaite.

Un produit qui se démarque sur le marché mondial

Ayant prouvé son efficacité depuis plus de 20 ans et bénéficiant des avancées technologiques européennes reconnues à travers la planète, le produit Reinoldmax est la première solution non-toxique et écologique au monde. De plus, il est le seul extincteur au Canada qui détient les 4 classes de feu, A, B, C et K.

Ainsi, que vous soyez confronté à un feu de cuisson ou de barbecue, à un feu de réchaud d'un poêle à fondue ou à un feu dans votre garage, vous pourrez intervenir rapidement et ainsi prévenir les conséquences désastreuses d’un incendie.

En plus d’être réutilisable – vous pourrez y recourir à plusieurs reprises sur une période de 5 ans –, l’extincteur à mousse en aérosol Reinoldmax est également sans odeur, sans entretien et sans danger pour les humains et les animaux domestiques.

De plus, à l’inverse d’autres produits offerts sur le marché qui laissent des résidus de poudre dommageables pour la santé et les appareils électroniques, cette protection incendie résidentielle à base de mousse permet une intervention sans dégât.

Une façon simple et abordable d’assurer votre protection

Étant donné que la cuisine est le lieu le plus touché par les incendies, le produit Reinoldmax répond à un besoin grandissant en matière de protection en vous permettant de maîtriser rapidement un feu, surtout lors de la préparation des repas.

Toutefois, bien que son utilisation soit simple, assurez-vous d’être prêt à intervenir de façon sécuritaire en suivant une courte formation et en répondant à un test de 10 questions sur le site Web de la marque. C’est sans oublier de vérifier la date d’expiration de garantie de votre extincteur (indiquée sous le contenant) sur une base annuelle.

Et si un incident avec le feu survenait au cours de la nuit? L’appareil est facile à repérer dans le noir grâce à la conception unique de son support mural phosphorescent.

Une implication au niveau local

Depuis sa commercialisation au Canada en 2014, le produit Reinoldmax a remporté un beau succès dans les chaînes de quincailleries Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt, BMR, Canac et Patrick Morin.

D’ailleurs, les ventes du produit ont permis à Eco Sécurica Inc. de remettre une contribution totalisant plus de 50 000$ à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Offert en deux formats réutilisables (500 ml et 750 ml) en ligne et en magasins, l’extincteur à mousse en aérosol Reinoldmax est le cadeau idéal à offrir à vos proches pour assurer leur protection.