«20 ans d'inspiration» à Télé-Québec: à quand le retour de Josée di Stasio à la télé?

Si Josée di Stasio hésitait encore à revenir à l’avant-scène avec une nouvelle émission, elle sait maintenant que le grand public, les restaurateurs et ses amis du milieu artistique sont impatients de la retrouver au petit écran.

Depuis son passage à «Tout le monde en parle», dimanche dernier, ainsi qu’au Salon du livre de Montréal – où elle fait la promotion de ses deux plus récents bouquins alléchants, «Mes carnets de saison: automne hiver et «Mes carnets de saison: printemps été», publiés chez KO Éditions –, les témoignages fusent de toutes parts pour lui rappeler qu’on s’ennuie d’elle.

L’animatrice révélée par Daniel Pinard à l’émission «Les pieds dans les plats» (2000-2002) a ensuite piloté son propre rendez-vous, «à la di Stasio» de 2002 à 2014 à Télé-Québec. C’est pour des raisons de santé – on lui a diagnostiqué un cancer du sein – qu’elle avait quitté le petit écran, avant de revenir avec l’émission «di Stasio», présentée pendant deux saisons à la même antenne.

Se disant «en pleine forme», celle qu’on qualifie d’ambassadrice de la bonne bouffe et des belles rencontres autour de l’ilot ne cache pas qu’elle jongle avec l’idée de revenir à la télé, après des années d’absence.

«Ce qui me manque, c’est la complicité avec le public et les invités, mais aussi une plateforme pour partager les affaires que je trouve, où je suis rendue. Mon outil pour partager mes trouvailles, mon "fouinage" et mes rencontres, c’était l’émission. Il y avait un rituel avec la case horaire que j’avais, le vendredi soir, c’était fantastique. Les gens regardaient avec un verre de vin», a raconté Josée di Stasio, qui a appris très tôt à cuisiner avec sa grand-mère maternelle. Cette dernière lui permettait de transformer sa cuisine en zone d’expérimentation et d’amusement. «Cette liberté-là, c’est une leçon de vie, c’est devenu un jeu, tu te fais confiance par la suite», a-t-elle dit à l’Agence QMI.

«Je prends quelques mois pour décider. On va finir l’année et on verra comment ça s’enligne. Sincèrement, je n’ai aucune idée où ça va aller», a résumé l’animatrice au sujet d'un projet télé qui est sur la table.

20 ans d’inspiration

Dans le documentaire «à la di Stasio: 20 ans d’inspiration», qui sera présenté ce vendredi, à Télé-Québec, la réalisatrice Patricia Beaulieu revient sur toute l’aventure de Josée di Stasio au petit écran. Avec un gros effet nostalgie.

Décrite par la chef pâtissière et critique gastronomique Lesley Chesterman comme une «influenceuse» longtemps avant Instagram, Mme di Stasio discute avec des chefs et d’autres sont interviewés. Unanimes à dire qu'elle a changé leur vie à différents niveaux, ces derniers ainsi que ses invités fétiches – Anne Dorval, Vincent Graton, Gilbert Sicotte et Kim Thúy – saluent sa rigueur, son souhait de faire les choses dans la simplicité ainsi que la facture visuelle «léchée» de ses projets.

En entrevue, Josée di Stasio raconte qu’elle est arrivée au «bon moment» à la barre de son émission il y a deux décennies. Les Québécois devenaient alors de plus en plus curieux envers la nourriture – qui, elle, devenait beaucoup plus diversifiée –, les chefs étaient consacrés comme des vedettes, les livres de cuisine se multipliaient et les artisans déployaient leurs ailes partout sur le territoire.

«J’avais une complicité avec les chefs, mais pas pour apprendre comment ils cuisinent dans leur resto. Plutôt pour apprendre comment, à la maison, on peut reproduire, s’inspirer ou aller chercher des trucs de leur part. Même chose quand j’allais visiter des marchés ou des maraîchers, juste apprendre que les produits locaux et frais font une différence.»

Elle reconnait qu’avec l’inflation galopante, ce ne sont pas toutes les familles qui ont les moyens de consommer des produits de qualité et locaux, mais «l’idée c’est de cuisiner, de développer des recettes peu coûteuses et de multiplier ses recettes avec des pâtes, du riz et des légumineuses. La viande devient l’accompagnement».

Produit par Zone3, le documentaire «à la di Stasio: 20 ans d’inspiration» sera présenté le vendredi 2 décembre, à 20 h, à Télé-Québec.